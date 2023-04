Ilary Blasi a Cristina Scuccia/ “Obiettivo è vederti in costume all’Isola dei Famosi”

“Un atto di incoscienza puro”. Così Cristina Scuccia definisce la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023. Ne parla a Verissimo, insieme a Ilary Blasi che la stuzzica con le domande. “Lì in convento c’è la tv? Votati? Vedevi il programma?”, ha scherzato la conduttrice. L’ex suora dal canto suo ha spiegato di averla vista in tv. “Se ci penso mi sento affollata da tutte le paure, ma vanno affrontate. Se penso pure al salto… Ho anche paura dell’acqua, se penso agli insetti. Ma voglio affrontare tutto. Per me è un upgrade nel mio cammino di crescita personale. Ora la mia comunità è cambiata”, ha raccontato Cristina Scuccia nello studio di Silvia Toffanin.

Ilary Blasi e Cristina Scuccia sul costume da bagno…

A Verissimo si è parlato anche del costume da bagno: “Vedrete, vi stupirò. Eviterò il bikini, perché non mi sento a mio agio, ma ho trovato una soluzione. Starò comunque composta”, ha assicurato Cristina Scuccia. Allora Ilary Blasi ha lanciato la sfida: “Il mio obiettivo sarà vederti in costume”. Poi le ha dato un avvertimento: “Tu devi avere paura degli altri naufraghi”. L’ex suora ha assicurato di avere personalità da vendere: “Nella diversità si trovano dei punti in comune. Sicuramente usciranno i caratteri, io non sono santa, ho i miei difetti”.

