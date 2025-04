Ilary Blasi a Verissimo: “Bastian mi fa sentire sicura”

Torna nel salotto di Canale Cinque anche Ilary Blasi, che ha fatto tappa nel programma di Silvia Toffanin per presentare il nuovo format The Couple. La conduttrice di Canale Cinque ha rotto il silenzio anche su alcuni temi personali: “Io cerco di instaurare un rapporto di amicizia e confidenza, io sono abbastanza morbida, è difficile non andare d’accordo con me, con alcune ti senti di più fuori dal lavoro, io tendenzialmente mi trovo bene con tutti però. Io non sono una persona litigiosa, non litigo ma chiarisco” ha confidato la Blasi che ha poi ricevuto una sorpresa da Alvin durante la trasmissione.

“Lui è perfetto, ma allo stesso tempo un po’ permaloso” ha scherzato la conduttrice sull’amico prima di parlare dell’amore: “Per adesso però so pochissime parole in tedesco, è una lingua davvero difficile da imparare, con Bastian abbiamo una coppia molto bilanciata, mi rende felice e sto bene, mi sento sicura”.

Ilary Blasi e le voci sul ritorno con Totti: “Il passato non si cancella”

Nei mesi scorsi, Ilary Blasi è tornata a parlare del suo rapporto con Francesco Totti, commentando le tante voci che sperano in un ritorno di fiamma con l’ex attaccante della Roma con il quale ha vissuto una storia di vent’anni: “Il passato non si cancella e sarebbe un peccato farlo, è stato bellissimo, ho ricordi emozionanti, ogni tanto riaffiorano dei flash. Ma non vivo il passato, vivo il qui e ora, e sono proiettata nel futuro”.

A Verissimo Ilary Blasi ha parlato poi di The Couple, in partenza domani sera su Canale Cinque, ovviamente in prima serata: “Sarà tutto nuovo, ci sono diversi nomi inediti che non hanno mai partecipato a programmi di questo genere”.

