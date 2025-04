Ilary Blasi torna finalmente su Canale 5 con il reality The Couple e lo fa con un look sobrio ed elegante. Niente spacchi vertiginosi, né ampie scollature o colori sgargianti: la conduttrice fa il suo ritorno in prima serata in punta di piedi ma non senza farsi notare, con una lunga gonna nera, che si apre sul finale, e una maglia effetto velo (e dunque trasparente) nera e dolcevita, che lascia intravedere il reggiseno dello stesso colore.

Ad incorniciare il look sobrio e coperto è un’acconciatura altrettanto semplice: capelli sciolti e trucco che punta sugli occhi. Niente accessori in vista per la conduttrice, che fa dunque proprio della parola ‘semplicità’ il suo mantra per questo esordio.

Ilary Blasi torna tra gaffe e ironia: look e ritorno premiato dal web

Il ritorno di Ilary Blasi è stato accolto con grandissima gioia dal pubblico di Canale 5. Il look è piaciuto, seppur qualcuno l’ha definito “da suora”. L’attenzione è stata tutta per il ritorno in prima serata della conduttrice, partita con la sua consueta ironia che ha portato già nei primi istanti di programma a un fiume di gaffe e battute sarcastiche. C’è chi ha scritto: “Pazzesca!”; chi ha gioito dicendo “Finalmente, aspettavamo il suo ritorno con ansia!”, e chi infine ha aggiunto “Ilary comunque è in grado di dare freschezza a qualsiasi programma.”

