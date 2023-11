Ilary Blasi, accordi con Sky dopo il presunto addio a Mediaset?/ “Condurrà un programma di intrattenimento”

Ilary Blasi approda a Sky? L’indiscrezione bomba

Silvio Berlusconi ha messo in atto una vera e propria riforma dei format Mediaset, per dare una svolta anti-trash. In questo calderone di novità, sostituzioni e cambi potrebbe rimanere coinvolta anche Ilary Blasi che per molti anni ha condotto L’Isola dei Famosi.

Già da diversi mesi si vocifera che la bella conduttrice sarebbe stata fatta fuori dalla conduzione del reality show. In fondo l’amministratore delegato ha rimosso diversi volti storici, esempio lampante Barbara D’Urso, proprio per lanciare una nuova linea editoriale. Secondo il settimanale Vero, però, Blasi avrebbe già pronta una valida alternativa per il futuro della sua carriera. L’ex moglie di Totti avrebbe preso accordi con Sky per condurre un programma di intrattenimento e benessere. Sarà così o si tratta solo di uno scoop senza fondamento?

Dopo i bassi ascolti della scorsa stagione, il pubblico è curioso di sapere il destino de L’Isola dei Famosi e della sua storica conduttrice: Ilary Blasi. Secondo diversi rumor, il programma potrebbe addirittura non essere rinnovato per la prossima stagione televisiva.

Ad essere interrogata sull’argomento Vladimir Luxuria che, ai microfoni Novella 2000, ha dichiarato: “Non ho idea di chi diffonda notizie simili, io non ne so nulla. Se L’Isola dei Famosi si farà oppure no? Boh…“. Stando alle parole dell’opinionista, dunque, il reality show potrebbe essere cancellato dal palinsesto. Un’altra ipotesi, invece, riguarda la possibile sostituzione di Blasi con un’altra conduttrice. Al momento, non si hanno certezze sulla questione ma solo domande senza una risposta. Si dovranno attendere ancora dei mesi, prima di venire a capo di questa situazione.

