Ilary Blasi accusa Totti di averle preso borse e gioielli di valore/ L’indiscrezione

Ilary Blasi, Totti le avrebbe rubato oggetti di grande valore: l’indiscrezione

Ilary Blasi, secondo le indiscrezioni del Messaggero, avrebbe accusato Totti di averle sottratto oggetti di valori. La conduttrice avrebbe fatto ricorso al Tribunale di Roma perchè il calciatore avrebbe portato via, come riporta Gossip e Tv,” un centinaio di paia di scarpe firmate, tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi”.

Questi oggetti hanno un valore almeno di tre zeri che il Pupone avrebbe deciso di nascondere in un luogo sicuro, sottraendoli a Ilary Blasi. Oltre alle scarpe, Totti avrebbe sottratto dall’armadio della conduttrice anche gioielli preziosi e della borse firmate di grande valore. A quanto pare, la vicenda di rolex e borse è finita in tribunale e sarà il giudice a stabilire come andrà a finire questa disputa.

Ilary Blasi e Totti, secondo delle indiscrezioni raccolte dal Messaggero, non vivrebbero più insieme. Il calciatore avrebbe lasciato la villa all’Eur che condivideva con la conduttrice, per trasferirsi a Roma Nord molto più vicino a Noemi Bocchi.

A svelare questo retroscena è The Roman Post che riporta: “Mo ce lo ritroviamo a fare colazione da Vigna Stelluti e aperitivo da Ricci”. Dunque, Ilary Blasi e Totti si starebbero preparando la battaglia legale lontanissimi l’uno dall’altra; d’altronde sembra che i due, anche se abitavano nella stessa villa, parlavano solo tramite WhatsApp, chat gratuita su smartphone, senza mai incontrarsi. La prima udienza sui Rolex e le borse rubate è prevista per il 14 ottobre, dove verranno decise le responsabilità delle parti in questo capitolo buio della separazione dei due.

