Ilary Blasi, addio a Totti cambia lo spot Lenor/ L’ironia del web:”Tu scegli l’ammorbidente, io l’avvocato…”

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta avendo ripercussioni anche sulla televisione italiana di cui la Blasi è una protagonista da anni. Se la Rai ha scelto di anticipare la messa in onda del film dedicato a Francesco Totti, Lenor, la linea di ammorbidente di cui Ilary è testimonial, dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma, pare abbia deciso di cambiare alcune citazioni dello spot pubblicitario.

Dopo il comunicato con cui Ilary e Totti hanno annunciato la scelta di separarsi, in tv, è spuntato frequentemente lo spot Lenor con dei chiari riferimenti alla vita coniugale di Ilary e Totti. “Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari” – dice Ilary che, poi, chiude lo spot così – “Lenor ammordente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”.

Ilary Blasi: come cambia lo spot Lenor dopo l’addio a Totti

Tra le varie frasi pronunciate da Ilary Blasi nello spot Lenor, ci sarebbe una citazione che stonerebbe con l’attuale situazione privata della conduttrice. Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata da Very Inutil People, dunque, pare che gli esperti di marketing Lenor abbiano deciso di modificare lo spot modificando i riferimenti al matrimonio tra Ilary e Totti.

“Una nostra fonte che ha appena visto lo spot in tv, su Focus e DMAX, ci ha riferito che la parola “matrimonio” sarebbe stata sostituita con “profumo”. Un profumo perfetto, perché il matrimonio è andato in frantumi“, fa sapere Very Inutil People. Nel frattempo, sul web, scoppia l’ironia come potete vedere in basso.

Comunque qui si ride e si scherza ma nessuno pensa ai poracci dell’ufficio marketing di Lenor che devono rifare da capo, prima di subito, la campagna pubblicitaria dell’ammorbidente con Ilary Blasi che parla di matrimonio perfetto… — Dario🏳️‍🌈🇪🇺 (@DarioBallini) July 13, 2022

ora nessuno comprerà più lenor per colpa del divorzio di ilary blasi e totti… pic.twitter.com/mjLGuhiHDI — jess🎧 (@spillailgossip) July 14, 2022

L’ironia della sorte per cui nella pubblicità di Lenor, Ilary Blasi chiude dicendo “un matrimonio perfetto”! — Candy (@seieventisei) July 16, 2022

“Ok tu scegli il detersivo ma io l’avvocato divorzista” – Ilary Blasi al telefono con Francesco Totti nella pubblicità della lenor — Domenico prepara insalata di polpo (@domthewizard) July 18, 2022













