Ilary Blasi: addio a Totti ma non all’Isola dei Famosi/ Svelati nomi di possibili concorrenti…

Ilary Blasi voleva abbandonare la conduzione dell’Isola dei Famosi ma, Silvia Toffanin, l’ha fatta ricredere: “Basta soffrire…”

Nel 2022 Ilary Blasi ha dovuto dire addio a molte cose: a partire da suo marito Francesco Totti, continuando poi con la sua casa e la sua serenità famigliare. Dopo la separazione, la perla della Mediaset, con eccezione di qualche uscita bizzarra, si è ritirata nell’anonimato dedicandosi ai suoi tre figli, prendendosi cura di sé e uscendo solo con amici e famigliari. Stando a un’indiscrezione, scomparsa dalla televisione, forse stufa dai continui gossip e copertine sulla sua crisi matrimoniale, Ilary Blasi era pronta anche a dire addio al mondo della TV, rinunciando addirittura alla conduzione dell’Isola dei Famosi, programma di cui da anni ne è al timone.

L'isola dei famosi 2023 é confermata?/ Spunta la data d'inizio messa in onda

Stando al settimanale Nuovo TV a far tornare sui suoi passi Ilary, e farle cambiare opinione in merito, sarebbe stata la sua amica di sempre, la conduttrice Silvia Toffanin, con cui Ilary ha iniziato a muovere i primi passi in TV con il programma Passaparola. La padrona di Verissimo avrebbe fatto ricredere Ilary Blasi sulla sua decisione: “Basta soffrire, per te è arrivato il momento di ricominciare”, le avrebbe detto durante una lunga conversazione.

Nuccetelli choc "Ilary Blasi non provava più amore per Totti"/ "Fosse dipeso da lui…"

L’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi sta corteggiando dei possibili naufragi, ecco i nomi trapelati: Veronica Cozzani, Dayane Mello e…

Se da un lato Francesco Totti sta dedicando anima e corpo alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi; Ilary Blasi invece, rinsavita grazie all’intervento di Silvia Toffanin, ha deciso di gettarsi a capofitto nel lavoro. La perla della Mediaset infatti sarebbe già intenta a cercare i concorrenti perfetti per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, il programma di punta della Mediaset che la prima settimana di aprile dovrebbe aprire i battenti. Nuovo TV ha svelato alcuni nomi di possibili naufraghi, che i produttori starebbero animatamente corteggiando… Quali sono?

Timperi asfalta Ilary Blasi: “Caciottara”/ "Trattenere orologi è cheesy". E il web...

Il primo è quello di Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, sarebbe l’ultima della famiglia a partecipare al noto reality. Non solo a trapelare è anche il nome della celebre modella brasiliana Dayane Mello che sul settimanale aveva dichiarato: “Voglio tornare in tivù e adesso che all’Isola si può andare anche in coppia, partirei con mia madre”. Ilary Blasi sembra però avere un sogno nel cassetto per questa nuova stagione in Onduras: avere tra i naufraghi una coppia mamma e figlia… Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi; un’ impresa decisamente ardua ma che, senza dubbio, Ilary, con la sua forte persuasione, sarà in grado di portare a casa!











© RIPRODUZIONE RISERVATA