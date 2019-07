Ilary Blasi al matrimonio della sorella Silvia/ Foto, l’outift divide: “hai toppato”

Per Ilary Basi e tutta la sua famiglia, quella di ieri, è stata una giornata di festa. Si è infatti sposata Silvia, la sorella maggiore di Ilary che, insieme all’altra sorella Melory, ha fatto da testimone. La conduttrice ha partecipato al grande giorno della sorella che ha detto sì al fidanzato storico Ivan, insieme al marito Francesco Totti e ai loro figli. Su Instagram, la Blasi ha documentato ogni istante della favola d’amore della sorella Silvia a cui è legatissima. Tra uno scatto e l’altro, nel mirino del popolo del web, non è passato inosservato l’outfit scelto da Ilary. Per fare da testimone di nozze al matrimonio della sorella Silvia e del cognato Ivan, infatti, Ilary Blasi ha scelto un completo color giallo pastello molto raffinato, composto da un pantalone a vita alta e un top sbracciato. La scelta, però, non è piaciuta a diversi utenti che avrebbero preferito un abito diverso.

ILARY BLASI CRITICATA PER L’ABITO INDOSSATO AL MATRIMONIO DELLA SORELLA SILVIA

Come testimone di nozze, Ilary Blasi, soprattutto perchè era la sorella della sposa, a detta di diversi utenti, avrebbe dovuto scegliere un abito più elegante. Sono tante, infatti, le critiche che la conduttrice sta ricevendo per il competo indossato. “Certo che Ilary essendo la sorella della sposa poteva mettersi qualcosa di più fine ed elegante…”, ha scritto qualcuno su Facebook. “Ilary ha toppato con questo completo da pizzeria... Avrà anche un costo notevole ma si sposa la sorella non l’amica dell’amica”, ha aggiunto qualcun altro. Su Instagram, però, sono anche arrivati i complimenti: “Ilary, tu la più bella di tutte”, “Ma che belli che siete”, “siete stupendi”. Insomma, come sempre, anche stavolta, il web si è spaccato. E voi, cosa pensate dell’outfit della Blasi?





