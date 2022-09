Ilary Blasi al ristorante dell’amico: la battuta scatena il web/ “Mi perdoni? Dopo l’ultima volta…”

Ilary Blasi, serata libera al ristorante dell’amico

Venerdì sera di relax per Ilary Blasi che, dopo aver mostrato l’outfit ai fan con pantalone bianco e maglia nera, ha condiviso altre storie sul proprio profilo Instagram mostrando il ristorante scelto per cenare. La conduttrice ha optato per un posto in cui, presumibilmente, si sente a casa per l’amicizia che la lega al titolare. Dopo aver mostrato la parte esterna del locale, Ilary entra nel ristorante annunciando di essere “tornata sul luogo del delitto”. Ad attenderla, in cassa, c’è Alessandro, il titolare con cui pare avere un legame d’affetto e d’amicizia. “Sono tornata per farmi perdonare”, annuncia entusiasta.

Alessandro resta con la testa abbassata che risponde ridendo: “Può gentilmente uscire dal mio ristorante? Grazie”. Il titolare del locale, poi, nelle storie successive, raggiunge Ilary che continua ad alludere a qualcosa accaduta nel passato.

Ilary Blasi, il siparietto al ristorante conquista tutti

Sorridente, serena e sempre bellissima, Ilary chiacchiera con il titolare del ristorante lasciandosi andare ad una battuta. «Ale ma che è successo dopo l’ultima volta? Io ti volevo fare un po’ di pubblicità e invece…». «E invece mi hai fatto na pubblicità di merda, com’è il ristorante..» replica Alessandro.

«Ma non è vero, si mangia da Dio, qui alla Spaghetteria L’Archetto» ribatte Ilary inquadrando il locale. Ilary, poi, per farsi perdonare del tutto, stampa un bacio amichevole sulla guancia del titolare. «Me perdoni? Te posso scroccà na cena?» conclude la conduttrice ridendo senza svelare il motivo per cui debba farsi perdonare. Il siparietto ha conquistato i fan della conduttrice che da tempo non condivideva storia facendo ascoltare anche la sua voce.

