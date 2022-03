Ilary Blasi “Alfonso Signorini sparisci dopo Gf Vip”/ Lui “No inizio a trombare. Non si batte chiodo da mesi”

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip e dà vita ad un simpatico siparietto con Alfonso Signorini con la sua proverbiale simpatia. “Devo farti i complimenti, ma ti devo dire una cosa da amica. Tutti lo pensano, ma nessuno te lo dice: basta! Il pubblico è esasperato, non ce la fa più. Da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane, fai qualcosa. Fatti ipnotizzare fino a settembre”, ha detto la conduttrice che è stata invitata per presentare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che di fatto succede al Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini a Ilary Blasi: “Sparisco? No, trombo…”

“Ti prego Alfonso, da stasera sparisci”, l’appello di Ilary Blasi. “Forse comincio a trombare, eh scusate”, ha replicato Alfonso Signorini. Lei si è limitata a ridere e ad aggiungere: “Lasciaci il posto”. Invece il conduttore del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Da sei mesi non si batte chiodo qua”. Ma le battute non sono finite qua, perché ovviamente non poteva mancarne una sul triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. “Mi piace la cosa della coppia e dei singoli”, ha detto Alfonso Signorini a proposito del format della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. “Mi viene da ridere a parlarne. Volevo dire che la novità di quest’anno erano i single e le coppie, ma voi fate i triangoli”, ha replicato Ilary Blasi scherzando.

