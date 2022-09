Ilary Blasi, allenamento hot/ Lato B in primo piano e gambe perfette, web in delirio

Ilary Blasi ricomincia dalla palestra: l’allenamento condiviso su Instagram

Settembre è solitamente il mese clou per cominciare a tenere fede alla lista dei nostri buoni propositi. E così, dopo l’estate, il primo giorno di settembre significa per molti di noi ritornare a fare attività fisica. Anche Ilary Blasi ha deciso di rimettersi in forma, riprendere la palestra dopo un breve periodo di stop e ricaricare le energie. I gossip che l’hanno travolta dopo la rottura con Francesco Totti sono ancora incessanti, per questo un po’ di sport può davvero fare bene per azzerare i pensieri e focalizzarsi su se stessa, dedicandosi un po’ di tempo.

Ilary Blasi, intervista a Verissimo?/ Totti pronto a trascinarla in tribunale...

La conduttrice Mediaset ha condiviso il primo allenamento in palestra in alcune Instagram stories, pubblicate questa mattina. “Si riprende“, scrive in una di queste. Numerosi gli esercizi affrontati, dagli affondi frontali alle verticali, dai pesi allo stretching in chiusura. Tutto rigorosamente documentato sui social, per tenere aggiornati i suoi numerosissimi followers con i quali spesso condivide frammenti di vita quotidiana. E anche il primo allenamento in palestra, seppur faticoso, testimonia il desiderio della Blasi di ripartire da zero e incentrare sforzi ed energie su se stessa e sul proprio benessere.

Roberto Alessi “Totti-Blasi? La casa all'Eur forse ai figli”/ “I 2 si alterneranno”

Ilary Blasi: l’allenamento infiamma il web

Dopo essersi concessa diverse vacanze in diverse mete, per Ilary Blasi sul cui ritorno in tv c’è un punto interrogativo, è tornato il momento di sfoggiare il fisico anche in palestra. Dopo aver incantato tutti mostrandosi in bikini, Ilary fa la stessa cosa anche in palestra dove, tra una seduta di pesi e una verticale acrobatica realizzata facendo peso sui gomiti, manda in tilt il web co gli addominali super scolpiti, le gambe toniche e il fondoschiena perfetto.

Intanto Ilary Blasi ritorna alla vita di tutti i giorni, compresa quella dei figli. Sono di ieri infatti le Instagram stories, condivise sul suo profilo, in cui si vede la conduttrice Mediaset accompagnare la figlia Isabel a scuola per il suo primo giorno. Mano nella mano con la piccola di casa, la Blasi l’ha accompagnata in un giorno così importante e documentando l’atteso momento sui social.

Totti, spunta il vocale su Ilary: "Se avesse fatto di più non mi sarei allontanato"/ "Guai a chi me la tocca"













© RIPRODUZIONE RISERVATA