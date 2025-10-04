Ilary Blasi torna come giuste esterno di Amici 25: la gaffe della conduttrice

Domani, 5 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Amici 25. Nuovamente, si esibiranno i cantanti e i ballerini entrati nella Scuola la scorsa settimana, pronti ad affrontare le sfide valutate dai giudici esterni. Per il ballo, a giudicare ci saranno Garrison Rochelle e Kledi Kadiu, mentre per il canto toccherà a Paola Turci e Ilary Blasi. Quest’ultima è ormai una delle “pupille” di Maria De Filippi, essendo stata più volte ospite sia di Amici sia di Tu Si Que Vales. Ad ogni modo, com’è noto, le puntate di Amici vengono registrate pochi giorni prima della messa in onda, e le anticipazioni finiscono presto sul web.

Dunque, era già noto che Ilary sarebbe stata tra i giudici esterni, come confermato anche dalle foto promozionali diffuse in rete. La conduttrice stessa ha annunciato la sua ospitata sul suo profilo Instagram, commettendo però una piccola gaffe. Poche ore fa, ha pubblicato una sua foto negli studi del talent con la didascalia: “Ci vediamo più tardi“, taggando la pagina ufficiale del programma. Peccato che, in realtà, la puntata andrà in onda domenica, e non oggi, sabato 4 ottobre.

Ilary Blasi giudice di canto ad Amici 25: dettagli

La “gaffe” di Ilary Blasi ha subito fatto il giro del web, suscitando reazioni divertite tra i fan. La conduttrice, però, si è accorta rapidamente dell’errore e ha corretto la didascalia poco dopo. Del resto, non è la prima volta che succede. Difatti, anche alcuni professori del programma, probabilmente ancora abituati ai vecchi orari della trasmissione, hanno talvolta annunciato la puntata di sabato invece che di domenica, come accadeva anni fa quando Amici andava in onda il sabato pomeriggio. Ad ogni modo, non resta che attendere domani per vedere la Blasi in azione a Amici 25.