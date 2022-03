Ilary Blasi attacca Simona Ventura su presunta crisi con Totti/ “Come se fosse amica”

Quando scoppiò la voce della presunta crisi – poi ormai ampiamente smentita – tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Simona Ventura fu una delle prima a commentare sui suoi social la notizia. La nota conduttrice dedicò alla coppia ed alla loro presunta crisi un post su Instagram nel quale dava un suo consiglio spassionato, e come scritto dalla stessa Ventura, “non richiesto”. Solo a distanza di diverse settimane, arriva la replica piccata della diretta interessata.

Ilary Blasi: "Crisi con Francesco Totti? Solo morte è certa"/ "Girerei un film nuda"

Ma cosa aveva scritto di così ‘grave’ Simona Ventura? Alla luce delle notizie che per qualche giorno hanno circolato con estrema insistenza riportando i presunti dettagli di una crisi ampiamente smentita, Simona Ventura aveva scritto: “La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni”. E proprio parlando della presunta tempesta che li aveva travolti si era lasciata andare ad un consiglio spassionato: “In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!”, augurando ad entrambi buona fortuna.

Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ "Lei ha ridato progetto alla mia vita"

Ilary Blasi replica a Simona Ventura dopo il suo commento sulla presunta crisi con Totti

A distanza di qualche settimana da quel post Instagram di Simona Ventura, arriva solo adesso la replica di Ilary Blasi. Dopo la ribadita smentita di una crisi con Francesco Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano e tra le tante cose ha commentato anche le parole della collega asserendo: “Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.

Insomma, la Blasi non avrebbe preso benissimo l’intromissione nella sua vita privata della collega, la quale avrebbe dato per scontato la fine del suo matrimonio dando immediatamente credito al gossip poi smentito. Ed alla rivista Chi, sempre la conduttrice dell’Isola aveva tuonato, rispetto alla nascita del gossip sulla sua vita privata: “Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”.

Ilary Blasi: "Crisi con Francesco Totti? Serviva lo scoop"/ "Non ho smentito perché…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)













© RIPRODUZIONE RISERVATA