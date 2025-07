Dopo aver condotto Battiti Live 2025, per Ilary Blasi è finalmente arrivato il momento delle vacanze che sta trascorrendo con Bastian Muller, l’uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Sin dall’inizio della relazione con Bastian, Ilary ha cercato di vivere la relazione con più discrezione dopo aver trascorso anni sulle pagine di tutti i rotocalchi di gossip per il suo amore con l’ex capitano della Roma durata circa vent’anni.

Dopo aver ufficializzato la relazione con Bastian, tuttavia, Ilary ha cominciato a condividere più contenuti di coppia mentre continua ad essere molto riservato Bastian Muller che ha sempre un profilo Instagram privato seguito da mille di followers. La coppia, tuttavia, ha deciso di inaugurare l’estate 2025 pubblicando una foto di coppia che sta facendo impazzire tutti.

La foto di coppia di Bastian Muller e Ilary Blasi

Ilary Blasi si mostra avvinghiata al fidanzato Bastian Muller mentre si godono un momento di relax Saint Tropez. Dopo una passeggiata al mercato e un pranzo al ristorante, la coppia si concede qualche coccola in riva al mare immortalando il momento con una foto che, sui social, sta facendo impazzire i fan.

Sono tantissimi i commenti dei fan della conduttrice che si complimentano con lei per il fidanzato Bastian. Pur mantenendo un basso profilo, infatti, l’imprenditore tedesco ha ormai conquistato i fan della fidanzata che, spesso, condivide sui social anche i momenti che Bastian trascorre con Isabel, la terzogenita della conduttrice. “Che bella coppia”, scrive qualcuno sotto il post condiviso della coppia che, in futuro, potrebbe convolare a nozze anche se Ilary ha recentemente spiegato di non aver ancora divorziato.

