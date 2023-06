Ilary Blasi bacchetta Enrico Papi?/ “Lui è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti”

Ilary Blasi svela cosa pensa di Enrico Papi: le sue parole

Ilary Blasi ed Enrico Papi sono stati al centro del gossip per una presunta lite, smentita poi dallo stesso opinionista. La conduttrice, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato cosa pensa dell’opinionista dell’Isola dei Famosi: “Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente.”

E ancora: “Fossero quelli gli imprevisti! Lui è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti.” Per quanto riguarda Vladimir Luxuria, Ilary Blasi ha dichiarato: “ Vladi è “sul pezzo” in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”. Dunque, non sembrano esserci malcontenti tra la conduttrice ed Enrico Papi; che le sue affermazioni abbiano, però, il sapore di chi bacchetta un modo troppo “libero” di svolgere il proprio ruolo?

Enrico Papi smentisce la lite con Ilary Blasi: “Non è vero niente”

Enrico Papi, ai microfoni, de Il Messaggero, ha voluto mettere a tacere i rumor sulla presunta maretta con Ilary Blasi: “Assolutamente no. Ilary l’ho conosciuta quando aveva 17 anni: venne per fare una telepromozione all’interno di Sarabanda. “

E ancora: “La presi subito, era divertente e bellissima. Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d’amore che una lite.” L’opinionista ha poi smentito che Ilary Blasi abbia chiesto a Mediaset di ridimensionarlo: “Non è vero niente. Non c’è proprio attrito, altrimenti lo direi.” Poi conclude: “Lei si diverte. Io non sono un opinionista professionista come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento; sono stato scelto per questo“.

