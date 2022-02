Ilary Blasi bacia Michelle Hunziker in diretta:”Ma che fai!”/ “Tra i due litiganti..”

Michelle Impossible, il bacio a sorpresa tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Sta succedendo di tutto a “Michelle Impossible“. Dopo l’inatteso bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti arriva un altro clamoroso osculo: quello tra Ilary Blasi e la showgirl italo-svizzera. Dopo essersi presa la scena con un divertente monologo, la conduttrice de “L’isola dei famosi” è stata coinvolta da Michelle Hunziker in una danza sfrenata sulle note di un brano, cantato da Giacomo Voli, vincitore di “All Together Now”. Le due icone Mediaset hanno ballato con due ottimi ballerini e a fine esibizione Ilary Blasi ha sorpreso l’amica stampandole un bacio in bocca. La protagonista del “One Woman Show” è stata presa dall’incredulità tra le risate fuori controllo dell’amica: “Ma che fai!“. Il commento ironico non si è fatto attendere: “Beh tra i due litiganti…”

Michelle Impossible, il momento del bacio con Eros Ramazzotti

Questa sera su Canale 5 sta andando in onda “Michelle Impossible“, il programma condotto da Michelle Hunziker. La prima serata ha visto come ospite anche Eros Ramazzotti, per la prima volta su un palco con l’ex moglie dopo ben vent’anni. Il momento è stato intenso e coinvolgente. Prima lei ha cantato “Più bella cosa non c’è“, continuamente interrompendosi per l’emozione. Poi è arrivato lui con “Fuoco nel fuoco”: i due hanno dichiarato di essere grandi amici, tuttavia il bacio a stampo che si sono scambiati ha già mandato in tilt il web e c’è già chi intravede sentimenti forti nell’emozionatissimo e teso, Eros Ramazzotti. Non mancano momenti di allegria e complicità con gli amici di sempre, come Gerry Scotti, Maria De Filippi, Ilary Blasi, Noemi, Serena Autieri, il Mago Forest e la Gialappa’s Band.

