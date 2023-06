ILARY BLASI “BATTE” FRANCESCO TOTTI/ I Rolex della discordia restano alla showgirl

I quattro Rolex al centro di una battaglia legale tra Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi rimarranno sotto la custodia di quest’ultima, come stabilito dal giudice del tribunale civile di Roma. Nella causa “possessoria”, il giudice ha optato per l’affido condiviso dei quattro orologi Daytona, oggetti di lusso dal valore di circa 80.000 euro, che sono diventati oggetto di contesa dopo la separazione dei coniugi. Totti aveva richiesto la restituzione dei Rolex, poiché erano rimasti sotto la disponibilità di Blasi dopo la separazione.

Tuttavia, il giudice ha preso una decisione equa: i quattro gioielli dovranno rimanere a disposizione di entrambi gli ex coniugi. La decisione del giudice riguarda la disponibilità degli orologi, non la proprietà. Fondamentalmente, entrambi gli ex coniugi potranno utilizzarli previo accordo. La questione della proprietà dei preziosi Daytona potrebbe diventare oggetto di un altro capitolo della saga in tribunale. Adesso spetta alle parti trovare un accordo sull’uso dei Rolex, che rimarranno comunque sotto la custodia di Ilary Blasi. Tuttavia, sia Totti che Blasi avranno la possibilità di impugnare la decisione e chiedere la continuazione del processo legale.

TOTTI-ILARY, L’ACCORDO SUL CENTRO SPORTIVO

La questione dei Rolex si aggiunge ad altri capitoli già chiusi che riguardano le numerose e lussuose proprietà al centro del turbolento divorzio. Ad esempio, la villa all’Eur, dove la coppia ha vissuto gli anni di matrimonio felici, è stata assegnata provvisoriamente a Ilary Blasi dal tribunale civile. Nell’aprile scorso, i giudici hanno anche stabilito che la showgirl avrebbe ricevuto un assegno di 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli, con i quali vive e con i quali l’affidamento è condiviso. La decisione è stata diversa per il centro sportivo Longarina, un altro punto di contesa nel divorzio.

Totti ha ottenuto un’ordinanza di sfratto per il centro sportivo Longarina, gestito per anni dalla famiglia di Ilary Blasi. L’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno e impone alla società Asd Longarina, che è di proprietà della sorella della conduttrice tv, di lasciare il complesso sportivo situato in via di Castel Fusano, che comprende anche la scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel. Totti aveva acquistato il centro nel 2003 dall’ex calciatore giallorosso Angelo Orazi.











