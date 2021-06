Ilary Blasi “Battute sui ritocchini? Legittime”/ “Corona e Spalletti? Nessun rancore”

Ilary Blasi si prepara a chiudere la sua prima edizione da conduttrice dell’Isola dei Famosi. Per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a FQMagazine, affrontando vari argomenti televisivi e personali. Felice per l’Isola e per gli ascolti ottenuti, Ilary ha ricordato gli anni alla conduzione del Grande Fratello Vip, ammettendo che lasciare “è stata una mia scelta. Non lo dico per vanto, sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro.”

Come dimenticare il suo scontro in diretta con Fabrizio Corona: “Non era preparata, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. – ha chiarito – C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita.” ha ammesso.

Ilary Blasi e le battute sui ritocchi estetici: “Non sono permalosa”

Non è mancata qualche battuta sul mondo del calcio a cui appartiene suo marito Francesco Totti. In merito a Mourinho all’Inter, ha dichiarato: “Guardi io di calcio non capisco niente. Se viene Mourinho o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa (ride, ndr). Sicuramente a livello mediatico è una bomba, a livello calcistico non lo so. Già seguivo poco quando Francesco giocava, figuriamoci adesso.” E su Spalletti: “Cosa gli direi se lo incontrassi? Ciao Luciano, lo saluto. (ride, ndr) Anzi, ciao mister. Anche se dovessi incontrare Corona, lo saluterei. Non sono una che porta rancore.” Infine sulle battute in merito ai presunti ritocchini, la Blasi ha ammesso di accettarle senza problemi: “Non sono una persona permalosa, sono una che si prende molto in giro. Mi piace farlo anche con gli altri. Quando fai questo tipo di lavoro sei in vetrina e le critiche sono legittime. Anch’io quando sono a casa e guardo la tv con le mie amiche critico, come tutti. Se fai tv ci devi stare, posso farlo io e non gli altri?”

