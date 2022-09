Ilary Blasi, bellezza mozzafiato dopo l’addio a Totti/ Turista a Roma con amici e…

Ilary Blasi, passeggiata per Roma con le amiche

Giornata da turista per Ilary Blasi nella sua Roma. Con un vestito che le lascia scoperte le gambe snelle e in splendida forma, Ilary passeggia per il centro della capitale insieme ai tantissimi turisti condividendo foto e video tra le storie del suo profilo Instagram. In compagnia delle amiche, la conduttrice si rilassa godendosi il sole di settembre mentre passeggia tra i monumenti più famosi di Roma. Sempre bellissima, Ilary si mostra serena nella foto condivise incantando tutti per l’evidente bellezza.

Totti e Ilary, la figlia Chanel provoca su TikTok: "Mi son fatto l'amante"/ Stoccata ai genitori?

Con Christian, Chanel e Isabel che sono tornati a scuola, per mamma Ilary, c’è più tempo libero da trascorrere insieme alle amiche e, così, approfittando della bella giornata di sole, si è concessa una passeggiata nel centro della capitale.

Ilary Blasi risponde con il silenzio al gossip

Da mesi al centro della cronaca rosa per la fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti, Ilary continua a portare avanti la propria vita non commentando le varie notizie che, da settimane, circolano e preferendo non replicare all’intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera. In silenzio, la conduttrice risponde al gossip mostrandosi serena mentre si rilassa con le sorelle o con gli amici.

Ilary Blasi "magra e provata" dopo l'addio a Francesco Totti/ "Quasi irriconoscibile"

Sul web, tuttavia, continuano i commenti degli utenti che la trovano “magra e provata” dalla fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma. Ilary, tuttavia, preferisce rispondere al gossip e alle varie indiscrezioni mostrandosi tranquilla mentre i fan si chiedono quando arriverà il momento della sua prima intervista post separazione.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi mostra le "corna" sui social in un video/ Frecciata a Totti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA