Ilary Blasi bersagliata sui social dopo L’Isola dei Famosi/ “Basta coi ritocchi, ti rovini!”

Dopo settimane di fatica, sfide e baruffe, anche la nuova edizione de L’Isola dei Famosi si appresta a raggiungere la conclusione. Questa sera andrà in onda la semifinale, ultimo atto prima di arrivare a decretare il vincitore la prossima settimana. E’ stata di certo un’esperienza importante e ricca per buona parte dei naufraghi, salvo il “caso” dei tanti ritiri dovuti a questioni fisiche e personali. A brillare però non sono stati solo i concorrenti, ma soprattutto la conduttrice: Ilary Blasi.

Anche quest’anno Ilary Blasi si è confermata perfetta al timone de L’Isola dei Famosi; verve, ironia, sagacia ma soprattutto quel modo di fare spensierato, come se stesse conducendo un programma per amici e direttamente dal salotto di casa propria. Si sprecano i commenti positivi per la conduttrice, soprattutto sui social; non mancano però come sempre anche le posizioni negative anche se non proprio riferite a questioni di tipo professionale. Come riportato dal portale LaNostraTv, la conduttrice è stata di recente bersagliata per questioni di carattere estetico; alcuni utenti avrebbero accusato Ilary Blasi di ricorrere “eccessivamente” a ritocchi di chirurgia estetica.

Come anticipato, nonostante la brillante esperienza di Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi, non sono mancate le critiche per la conduttrice. Molti sui social – riporta LaNostraTv – avrebbero messo in evidenza una sorta di imbarazzo dovuto alla presenza di Enrico Papi. L’opinionista ha fatto molto discutere nel corso di questa edizione e il suo ruolo è stato considerato quasi scomodo. Diverso invece il contributo di Vladimir Luxuria, considerato quasi un faro per la conduttrice per ritrovare la serenità durante le varie dirette. Oltre alle dinamiche del programma, sui social qualcuno ha avuto da ridire anche sulle peculiarità estetiche di Ilary Blasi.

“Basta coi ritocchi… Ti rovini!“, questi alcuni dei commenti rivolti ad Ilary Blasi, raccolti dal settimanale Nuovo Tv e riportati da LaNostraTv, che sarebbero dunque riferiti ad un eccesso di chirurgia estetica. A detta degli hater, la conduttrice avrebbe esagerato quasi “macchiando” la sua naturale bellezza. Non sono mancati anche commenti ironici: “Cosa le è successo? Per un attimo ho creduto di vedere Amanda Lear“. In ogni caso, il giudizio estetico è sempre qualcosa di soggettivo ma il modo attraverso il quale si espongono le considerazioni fa tutta la differenza. Se anche fosse reale il ricorso a qualche ritocco di troppo, alcuni commenti rivolti ad Ilary Blasi risultano essere particolarmente eccessivi e fuori luogo.











