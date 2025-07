llary Blasi, chi è: gli esordi da bambina nelle pubblicità, poi l'esperienza da giovanissima attrice e in età adulta i programmi e la conduzione

Da quella dedica, “Sei unica”, ne sono passati di giorni, di mesi, di anni. E di vita. Nota come la moglie di Francesco Totti (ma non solo), la donna invidiata da tutta Roma e non soltanto, che con il Pupone ha messo su una splendida famiglia con tre figli, Christian, Chanel e Isabel, Ilary Blasi si è ritagliata uno spazio importante nel mondo dello spettacolo, affermandosi come apprezzata conduttrice di programmi tv, a lungo volto di Mediaset. Solo pochi mesi fa l’abbiamo vista impegnata nell’esperienza di “The Couple”: ma cosa sappiamo di Ilary Blasi, la conduttrice ormai ex moglie di Totti?

Non tutti sanno che la carriera di Ilary Blasi è conosciuta ben prima che diventasse la moglie di Francesco Totti. La conduttrice, infatti, ha cominciato a recitare negli spot pubblicitari quando era appena una bambina: aveva infatti 3 anni quando venne scelta per lo spot dell’Olio Cuore. Più avanti prese parte ad una pubblicità di panettoni e dopo ancora di altre per tantissimi marchi, da Barilla a FIAT.

Un volto conosciuto, dunque, quello di quella vispa bambina con gli occhi azzurri e i capelli biondi: a soli cinque anni, Ilary Blasi ha recitato nel suo primo film, seguito poi da altri. Alla fine degli anni Novanta, Ilary ha cominciato a lavorare per i fotoromanzi, ottenendo poi anche i primi ruoli in tv. Inizialmente non ebbe il successo sperato, fino al 2001, quando venne scritturata per “Passaparola” di Gerry Scotti.

llary Blasi, chi è: il successo e i reality show

Dopo aver ottenuto popolarità come valletta di “Passaparola”, Ilary Blasi è passata in Rai, conducendo diversi programmi come “Top of the pops” e “Che tempo che fa”.

Nel 2005 ha affiancato Giorgio Panariello e Victoria Cabello alla conduzione del Festival di Sanremo ed è poi tornata in Mediaset, dove ha cominciato a lavorare per “Le Iene”. Negli anni sono stati tantissimi i programmi condotti dalla Blasi, che si è specializzata negli ultimi tempi nei reality show.