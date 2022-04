Ilary Blasi ci ricasca: “Devi lasciare la patata”/ Gaffe in diretta: “È tornata!”

Ilary Blasi ci ricasca! Nuova gaffe della conduttrice dell’Isola dei Famosi che in diretta sbaglia nuovamente a pronunciare la palapa che, per la seconda volta, diventa la ‘patata’. La prima volta è stata lo scorso anno, all’inizio dell’edizione e alla primissima volta che la Blasi lanciava il collegamento con la palapa. La seconda volta è arrivata un anno dopo, nel corso della diretta del 22 aprile. La conduttrice stava salutando Lory Del Santo, appena eliminata da un televoto flash aperto in diretta. Salutandola, ecco giungere la gaffe “Devi lasciare la patat…”, interrompendosi subito dopo essersi accorta della gaffe. In studio non sono mancate le battutine maliziose di Vladimir Luxuria prima: “Eccola, è tornata la patata!”; e di Nicola Savino poi “Non poteva lasciarla lì Ilary la patata, capirai…” La Blasi, d’altronde, dopo un iniziale momento di imbarazzo ci ha ironizzato su, come il pubblico è ormai ben abituato.

