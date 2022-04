Ilary Blasi cita Barbara D’Urso all’Isola “Col cuore”/ Lei replica: “Fa tanto ridere”

Non è rimasta inosservata una battuta fatta da Ilary Blasi nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi 2022 del 31 marzo. In studio si parlava di Carmen Di Pietro e del suo pensiero fisso per il cibo, fatto simpaticamente sottolineato attraverso un filmato con tutti i momenti in cui la showgirl fa palese la sua grande fame ai compagni. A filmato concluso, la Blasi ha dunque citato, con una battuta, la sua collega Barbara D’Urso: “Carmen, il tuo cuore è prima dei tuoi figli e poi del cibo come direbbe Barbara D’Urso”. La frase è, come molti sanno, il motto per eccellenza della conduttrice di Canale 5, che sempre cita alla fine dei suoi programmi.

Barbara D’Urso replica alla citazione di Ilary Blasi a Pomeriggio 5

La citazione di Ilary Blasi viene però mandata in onda anche a Pomeriggio 5 quando, in un filmato, si introduce l’argomento Isola dei Famosi nel salotto della D’Urso. Il momento in cui la moglie di Francesco Totti usa il suo motto non resta inosservato e, anzi, scatena la replica in diretta della D’Urso. Sorridente, la conduttrice di Pomeriggio 5 dichiara: “Non sapevo di questa citazione! Comunque Ilary fa troppo ridere!” Un commento divertito, dunque, anche se qualcuno sul web ci ha letto anche un pizzico di sarcasmo…

