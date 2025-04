Ilary Blasi: compleanno speciale e auguri dei figli Cristian e Chanel

Ilary Blasi festeggia il 44esimo compleanno nel giorno in cui torna in onda con The Couple. Oggi, 28 aprile 2025, la conduttrice spegne le candeline e, per lei, sono arrivati puntuali gli auguri dei figli Cristian e Chanel che, sui social, hanno espresso tutto il proprio amore per la mamma. «Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti. Ti amo» ha scritto Chanel pubblicando una foto con mamma Ilary e, in sottofondo, la canzone di Coez intitolata “E yo mamma” e il verso in questione recita: «Per tutte le volte che ho perso la calma, tu m’hai dato un’arma.

«Tanti auguri mamma, ti amo da morire», è invece la dolce dedica del primogenito Cristian mentre Bastian Muller ha scelto una foto di coppia scrivendo: «Buon compleanno amore mio». Per Ilary, dunque, è un giorno davvero speciale che, però, sta festeggiando con la squadra di The Couple che, per l’occasione, le ha organizzato una piccola festa a sorpresa in camerino. Tuttavia, per Ilary, le sorprese potrebbero non essere finite.

Ilary Blasi potrebbe convolare a nozze con il fidanzato Bastian Muller e la fatidica proposta potrebbe arrivare in diretta, nel corso di una puntata di The Couple. Nonostante Bastian Muller sia super discreto e riservato al punto da avere un profilo Instagram segreto, secondo un’indiscrezione pubblicata da Deianira Marzano, potrebbe sorprendere la fidanzata chiedendole di sposarlo in diretta.

“Stanno organizzando una sorpresa per Ilary Blasi. Durante il programma The couple, le faranno credere di partecipare a un finto quiz, ma in realtà Bastian ne approfitterà per chiederle di sposarlo in diretta“, si legge nel testo della segnalazione pubblicata dall’esterna di gossip. Per Ilary, dunque, all’orizzonte, ci sono i fiori d’arancio?

