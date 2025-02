Manca pochissimo per il nuovo programma di Ilary Blasi, intitolato The Couple. I fan sono molto curiosi di rivederla alla conduzione, ma soprattutto di scoprire tutto sul format. L’aspettativa è altissima, ma non solo per il suo nuovo reality. Negli ultimi giorni iniziano infatti a girare indiscrezioni sul suo possibile ritorno alla conduzione del Grande Fratello al posto di Alfonso Signorini che ormai da anni è il conduttore per eccellenza.

Parrebbe che il reality The Couple sia anche una sorta di test per poi riportarla in prima serata su Canale 5 in uno dei programmi più famosi di Mediaset, il quale è stato condotto anche da lei per diverse edizioni. The Couple racconta di diverse coppie che nella vita sono parenti, amici, partner o nemici che si troveranno a vivere un’esperienza indimenticabile in un format molto simile a quello del Grande Fratello. Tra i protagonisti annunciati fino ad ora spuntano nomi come Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha De Grenet. Il gioco consiste nel far convivere in modo forzato alcune coppie, che nel corso del tempo si sfideranno per mostrare una grande tenuta psicologica e fisica. Come se la caverà la nostra Ilary Blasi?

Poco tempo fa sono arrivate altre indiscrezioni su The Couple, programma condotto da Ilary Blasi. A lanciare i primi rumor è stato Lorenzo Pugnaloni che ha spiegato che questo reality potrebbe addirittura sostituire l’Isola dei Famosi, dato che negli ultimi anni gli ascolti non sembrano essere soddisfacenti. Mediaset sta valutando tutto, ma ora come ora resta ancora solo una supposizione e nulla è ancora sicuro.

Certo è invece che per Ilary Blasi inizia una nuova enorme sfida, quella di condurre un programma destinato a fare alto share. Sempre Lorenzo Pugnaloni ha precisato che secondo le voci si tratterebbe di una prova per lei al fine di darle ufficialmente in mano il Grande Fratello nella prossima edizione di settembre 2025. Potremmo dunque non vedere più Alfonso Signorini, che ormai da anni accompagna i gieffini nella casa fino alla finale del GF. Certo è che ogni anno si parla della sostituzione del direttore di Chi per poi scoprire che ancora una volta viene riconfermato. Sarà così anche per questa edizione?

