Ilary Blasi: “Crisi con Francesco Totti? Solo morte è certa”/ “Girerei un film nuda”

Ilary Blasi si è raccontata a tutto tondo in un’intervista concessa ai colleghi de “Il Fatto Quotidiano”. In prima battuta, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha rivelato di sentirsi estremamente a suo agio di fronte alle telecamere, proprio come se stesse partecipando a una cena con gli amici: “Ancora oggi l’ansia non è di casa, almeno per quanto riguarda la mia famiglia d’origine. Piuttosto, conosciamo l’adrenalina, il brivido, il divertimento. Quando si accendono i riflettori sto bene. Non penso al numero di spettatori. A volte pure in maniera eccessiva”.

Ma i figli di Ilary Blasi guardano la mamma in televisione? “No, non mi si filano di pezza. Forse un pochino la femmina, la mezzana. Il maschio no. E non commentano mai: torno a casa e non chiedono nulla”. Recentemente lei e Francesco Totti sono finiti al centro delle cronache rosa per una presunta crisi, smentita con forza dall’ex capitano della Roma e la presentatrice ha rivelato: “Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.

A proposito delle voci di separazione, Ilary Blasi su “Il Fatto Quotidiano” ha spiegato: “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore. Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!”. Quando le è stato domandato di promettere che lei e l’ex calciatore non sono in crisi e stanno ancora insieme, lei ha riso e ha replicato in questi termini: “Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere. Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia”.

A livello professionale, Ilary Blasi ricorda con piacere gli ultimi anni trascorsi a “Le Iene” con Teo Mammuccari e l’affiatamento che c’era con la Gialappa’s: “Ridevamo proprio. Se c’erano i servizi lunghi andavamo dai Gialappi, scherzavamo, e quando tornava la diretta era complicato trovare la giusta serietà. Magari dovevamo mandare un blocco sulla guerra…”. E, se nella vita dice di non avere mai alzato le mani (“giusto una sculacciata sul c*lo ai figli”), in chiave televisiva mostra spesso grinta e determinazione, tanto che ha ammesso di sognare una carriera cinematografica per il futuro e di essere disposta anche ad accettare di girare un film nuda come fece Luisa Ranieri per Sorrentino, anche se il suo era un nudo integrale: “Va beh, non dobbiamo concentrarci su quello. Magari non inizierei così, piano piano…”.











