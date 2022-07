Ilary Blasi: Cristiano Iovino è il nuovo flirt?/ Nuovi rumors, ma la verità…

Ilary Blasi: nuovi rumors, salta fuori il nome di Cristiano Iovino

Non si placa il gossip intorno ad Ilary Blasi e Francesco Totti nonostante entrambi, dopo aver annunciato la fine del matrimonio, abbiano scelto di chiudersi dal mondo restando in silenzio. Di Francesco Totti e noemi Bocchi si è detto e scritto tutto mentre ad Ilary Blasi continuano ad essere accostati presunti, nuovi flirt. Flirt che non sono mai stati confermati e prontamente smentiti dal momento che, in alcuni casi, non c’è stata neanche l’occasione, per la Blasi, di conoscere i nomi che continuano ad esserle accostati.

Totti e Ilary, chi ha deciso di lasciarsi?/ Alex Nuccetelli: "Lui un latin lover? Ma in realtà anche lei..."

L’ultimo, come si legge sul settimanale Oggi nel numero in edicola dal 21 luglio, è Cristiano Iovino. Si tratta di un personal trainer, ex di Sabrina Ghio e Zoe Cristofoli. “Sarebbe lui l’uomo dei messaggi misteriosi scoperti da Totti ma, come logico, nessuno conferma”, si legge su Oggi. Solo tanti rumors, dunque, intorno ad Ilary e Totti che continuano ad essere legati da un’importante scelta.

Ilary Blasi, look total black/ La conduttrice in incognito per tornare in Italia?

Ilary Blasi e Francesco Totti: la scelta che li unisce

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di mettere fine al matrimonio dopo 17 anni. Nonostante i due abbiano deciso, d’ora in poi, di percorrere due strade diverse, c’è una scelta che li accomuna. Pur essendo tornati entrambi sui social, hanno deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla decisione di separarsi condividendo solo foto e video che non alimentino inutili gossip. E così, Totti si è mostrato solo mentre gioca a padel in una storia pubblicata dall’amico Candela mentre Ilary si è mostrata in Africa semplicemente in compagnia dei figli e della sorella Silvia.

Ilary Blasi: reazione alle foto di Totti e Noemi Bocchi/ Chi svela tutto: "Accordi…"

Entrambi, inoltre, stanno facendo in modo da proteggere Cristian, Chanel ed Isabel. Finora la Blasi è riuscita nel suo intento portandoli lontani dall’Italia. Riuscirà a fare lo stesso dopo il ritorno in Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA