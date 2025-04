Ilary Blasi e The Couple: il crollo fa paura

Dopo l’ottimo debutto, la seconda puntata di The Couple ha fatto registrare un crollo epico che potrebbe portare ad una chiusura anticipata e ad un epilogo amaro per Ilary Blasi, tornata a condurre un reality dopo l’addio all’Isola dei Famosi. Leggera, ironica, pungente e sempre con la battuta pronta, il ritorno al reality di Ilary Blasi era stato accolto con entusiasmo dal pubblico. La prima puntata, infatti, è stata seguita da 2.234.000 con il 18,6% di share. Un risultato dettato dalla curiosità del pubblico che, però, non ha risposto presente alla seconda puntata che ha fatto registrare solo 1.557.000 spettatori con il 13% di shar.

Notaio The Couple, chi è Mariateresa Antonucci? Fan: "Ruba la scena a Ilary Blasi"/ Dove l'abbiamo già vista

Un risultato che fa tremare Ilary Blasi e Mediaset che potrebbe decidere di chiudere in anticipo il reality. The Couple, dovrebbe andare in onda per sei settimane anche se, Antonino Spinalbese, durante i primi giorni nella casa, si era lasciato sfuggire la possibilità di allungare il contratto di due settimane lasciando, dunque, aperta la possibilità di un allungamento in caso di buon riscontro. Ad oggi, tuttavia, c’è davvero il rischio di una chiusura.

Irma e Lucia Testa, coming out The Couple: web tira in ballo Zeudi Di Palma/ Confronto tra Blasi e Signorini

The Couple rischia la chiusura: Ilary Blasi in attesa

Dopo aver trasmesso per sei mesi il Grande Fratello, mandare in onda The Couple, nella stessa casa del Grande Fratello, sembrerebbe non essere stata una buona idea. Il pubblico, infatti, non sta rispondendo all’appello rivedendo in The Couple un format molto simile al Grande Fratello. Il rischio, dunque, di una chiusura anticipata c’è e sembrerebbe essere concreto.

Un rischio che potrebbe correre anche l’Isola dei Famosi che partirà a maggio. Tuttavia, con un format totalmente diverso dal Grande Fratello e da The couple, la curiosità da parte dei telespettatori potrebbe essere maggiore. Per il futuro di The Couple, probabilmente, tutto dipenderà dai risultati della terza puntata che andrà in onda il lunedì di Pasquetta.

Ilary Blasi, "gaffe" a The Couple su astronomia/ Fratelli Mileto sbagliano risposta, lei: "È corretta!". Ma…