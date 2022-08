Ilary Blasi, dal passato spuntano foto sexy/ Il fotografo: “Era bella e sensuale”

Ilary Blasi e le inedite foto del passato

Dal passato di Ilary Blasi spuntano delle foto inedite in cui appare sempre bellissima e sensuale. A pubblicarle, nel numero in edicola, è il settimanale DiPiù che ha anche raccolto le dichiarazioni del fotografo Angelo Genovese che, all’epoca, scattò le foto in questione. Negli scatti pubblicati da DiPiù, Ilary Blasi che oggi sfoggia una chioma biondissima e un fisico snello e asciutto, ha dei lunghi capelli scuri e delle forme mozzafiato. All’epoca, la Blasi che oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico, aveva solo diciannove anni e sognava di fare l’attrice.

“Ilary era agli inizi e, malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità, lei voleva fare l’attrice – spiega il fotografo Genovese. “Venne da noi con un book fotografico intorno al 2000. Era bellissima , una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici ‘questa lascia il segno'”, spiega Genovese che scatto delle foto sensuali ad Ilary dopo che il produttore di un sito di viaggi le propose di averla come ragazza immagine per sponsorizzare alcuni prodotti.

Ilary Blasi e le pose sensuali: il fotografo Angelo Genovese svela il suo punto di forza

Passano gli anni, ma Ilary Blasi continua ad essere una bellezza mozzafiato esattamente come lo era quando, non ancora ventenne, sognava un futuro nel mondo dello spettacolo. “Era strepitosa. Ogni modella ha il suo punto di forza. Quello di Ilary era il lato B da incanto e il suo sorriso accattivante” – racconta ancora Angelo Genovese ricordando le foto scattate all’epoca ad Ilary che, grazie a quelle fotografie, fu notata da un agente di Mediaset. Da lì a breve diventò una letterina di Passaparola.

Subito dopo arrivò l’incontro con Francesco Totti con cui Angelo Genovese ha incontrato una volta Ilary. “All’inaugurazione del centro oncologico pediatrico dell’ospedale Gemelli. Io la salutai, ma lei non mi rispose. Chissà, forse le ricordavo un periodo da modella di foto che oggi vorrebbe cancellare“, conclude Genovese a DiPiù.











