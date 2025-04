C’è anche Ilary Blasi tra le protagoniste di oggi, domenica 6 aprile, a Verissimo. La conduttrice, pronta per la sua nuova avventura con The Couple, si racconta nel salotto di Silvia Toffanin tra presente, passato e futuro. Un futuro che sorride, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, essendo felice più che mai al fianco del nuovo compagno Bastian. Dopo la separazione dall’ex marito Francesco Totti, la presentatrice e showgirl romana ha voltato pagina ma oggi si trova però alle prese con un divorzio piuttosto complicato.

L’ex letterina di Passaparola infatti deve fare i conti la testimonianza chiave di Cristiano Iovino, il quale in aula avrebbe confermato quanto già detto in una precedente intervista. Ovvero che tra lui e Ilary Blasi ci sarebbe stata una vera e propria relazione, esattamente una “frequentazione intima” che sarebbe poi proseguita per diverso tempo, quando lei evidentemente era ancora legata a Torri. Così la storia d’amore con il popone è giunta inesorabilmente al termine.

Ilary Blasi divisa tra l’amore per Bastian Muller, i suoi figli e il ritorno in tv

Ilary e Francesco sono stati sposati dal 2005 al 2022 e insieme hanno messo al mondo i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel, che ha da poco festeggiato nove anni. Archiviata la storia d’amore con l’ex capitano della Roma, Ilary Blasi ha dunque conosciuto Bastian Muller, di aveva proprio parlato in una intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

“Con lui sto bene, ho trovato una persona che mi piace e che mi diverte. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto alla mia vita”, ha detto Ilary. Adesso però la Blasi è concentrata quasi unicamente sul suo nuovo progetto televisivo. The Couple, infatti, segna il ritorno in tv della conduttrice, dopo una breve pausa che ha alimentato ulteriormente il desiderio dei fan di vederla nuovamente all’opera.

