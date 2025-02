Ilary Blasi è sempre schietta e diretta quando si tratta di dire la sua. Anche se il tema può essere spinoso e, al tempo stesso, scivoloso. Ad esempio, se interpellata sulla storia d’amore finita con l’ex marito Francesco Totti, la conduttrice non fa mistero di aver attraversato un periodo difficile, prima di rinascere. La Blasi aveva confidato di aver scoperto il tradimento di Totti con Noemi Bocchi, l’attuale compagna, quando stavano ancora insieme.

Più o meno la stessa accusa rivolta dall’ex capitano della Roma, che attribuisce ad Ilary la fine del loro matrimonio, per un presunto tradimento. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Grazia, la showgirl ha ammesso di aver fatto molta fatica ad accettare quanto accaduto e, soprattutto a condividerlo con milioni di persone. “Girare la serie Unica è stata l’esperienza più difficile che ho fatto. Mi costò parlare a cuore aperto, ma o hai il coraggio di aprirti, oppure non ha senso”, ha detto Ilary.

Non sono mancate le stoccate all‘ex marito Francesco Totti, che a suo dire avrebbe avuto parecchie mancanze durante la loro relazione. “Ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto…”, ha detto la presentatrice. Ilary, tuttavia, non vuole cancellare quel che di bello c’è stato con Francesco, ma evidentemente negli ultimi anni la coppia si è trascinata.

Ovviamente, essendo entrambi felicemente impegnati e ancora in “guerra” per tribunali, si può escludere categoricamente un ritorno di fiamma, come auspicherebbero alcuni fan di vecchia data. “Io non vivo il passato, vivo il qui e ora, e sono proiettata nel futuro”, ha detto.