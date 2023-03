Ilary Blasi, dedica al fidanzato Bastian per il compleanno/ “Auguri amore mio…”

Ilary Blasi e Bastian Muller: prime foto insieme

Ilary Blasi non si nasconde più ed esce ufficialmente allo scoperto con il fidanzato Bastan Muller. Dopo aver confermato tutti i rumors taggando il profilo Instagram dell’imprenditore tedesco senza mostrare mai il suo viso, oggi 11 marzo, in occasione del compleanno di Bastian, non solo gli ha dedicato delle dolci parole d’amore, ma ha anche pubblicato le prime foto di coppia scattate durante i viaggi che hanno fatto insieme.

“Auguri amore mio, ti auguro il meglio. Con tanto amore” scrive Ilary pubblicando una prima foto in cui bacia teneramente il suo nuovo amore. La Blasi che non ha più voglia di nascondere la sua nuova relazione, nelle successive foto, mostra il viso del fidanzato che, finora, aveva tenuto segreto.

Ilary Blasi e Bastian Muller: primo compleanno insieme

Le prime foto di coppia ritraggono Ilary Blasi e Bastian Muller in giro per il mondo: dalla foto scattata in Thailandia dove hanno trascorso il Capodanno fino ad una foto in piscina. La coppia è ormai ufficiale e non si nasconde più condividendo i dolci momenti che hanno trascorso insieme. Per la coppia, dunque, quello in corso è il primo compleanno insieme. Dopo aver festeggiato il settimo compleanno della figlia Isabel, la Blasi si è concessa un weekend da dedicare unicamente al fidanzato.

Bastian, tuttavia, continua ad avere il profilo Instagram privato senza commentare quella che è la sua vita privata, ormai oggetto di gossip per la relazione con una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano.

