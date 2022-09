Ilary Blasi delusa da Totti: “Non le va giù essere…”/ Chi svela il retroscena…

Ilary Blasi e Francesco Totti: il retroscena di Chi

Ilary Blasi e Francesco Totti restano in silenzio nonostante siano trascorsi quasi due mesi dall’annuncio ufficiale della separazione. In compenso, le indiscrezioni sull’accordo di separazione e su quelli che, attualmente, sarebbero i loro rapporti continuano. Ad aggiungere particolari alla fine di un amore da favola durato vent’anni è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 7 settembre, oltre a pubblicare le foto della cena che Francesco Totti si è concesso con Noemi Bocchi insieme ad alcuni amici, ha spifferato quella che sarebbe stata la reazione della Blasi di fronte alle varie uscite di Totti, tutte rigorosamente paparazzate.

Stando a quello che scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe proprio la nuova vita di Totti ad aver creato un certo malcontento nella Blasi che non gradirebbe l’esposizione pubblica dell’ex capitano in compagnia di Noemi Bocchi.

C’è una cosa che Ilary Blasi non gradirebbe da quando ha ufficializzato la fine del matrimonio con Francesco Totti. Secondo il settimanale Chi, la Blasi non gradirebbe l’atteggiamento assunto da Totti nell’ultimo periodo in relazione al gossip su Noemi Bocchi. “Perchè negare con la moglie la storia esponendola agli sguardi curiosi della gente ogni volta che si fa sorprendere con Noemi? Forse è questo che a Ilary non va giù. Essere sostituita così platealmente, veder giustificare la fine del suo amore con una crisi coniugale e non, anche, perchè è entrata in gioco un’altra persona“, si legge su Chi.

Nel frattempo, nonostante tutto, pare che Totti e Ilary siano vicini a trovare un accordo di separazione pacifico e senza guerra per assicurare ai figli la serenità di cui hanno bisogno.

