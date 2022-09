Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli/ Lui “Mi hai frenato a Mediaset, ma se parlo…”

Ilary Blasi vs Alex Nuccetelli: “Notizie false e diffamanti”

Alex Nuccetelli continua a fare rivelazioni sul matrimonio (e la separazione) tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Rimasta finora in silenzio, la conduttrice televisiva ha deciso di fare la sua mossa, pur non commentando le dichiarazioni rese dal miglior amico dell’ormai ex marito. Ilary Blasi ha infatti deciso di denunciare Alex Nuccetelli. Il suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, ha ricevuto il mandato dalla sua cliente e ha provveduto a comunicare la sua decisione con una nota ufficiale: “Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio“.

Ma era stato lo stesso Alex Nuccetelli a riferire la clamorosa svolta. “Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi ‘aoo’ ilary t’ha intestato un attico a Fontana di Trevi!!’ invece mi diffida“, ha scritto in un post su Instagram per il quale ha anche usato una foto in cui compare insieme a Ilary Blasi, risalente a molti anni fa. “La riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio“, ha poi aggiunto Alex Nuccetelli nello stesso post.

Alex Nuccetelli dopo diffida: “Ilary Blasi, abbiamo molto da dirci…”

Ilary Blasi ha quindi deciso di ricorrere alle vie legali contro Alex Nuccetelli. Quest’ultimo nelle ultime settimane ha rilasciaot diverse dichiarazioni sulla ex coppia, usando anche parole forti nei confronti dell’ex moglie del suo migliore amico, Francesco Totti. Ad esempio, durante un’intervista al programma radiofonico Turchesando, è arrivato a tirare in ballo la sfera intima tra i due. Nuccetelli, infatti, ha spiegato che l’ex attaccante della Roma gli avrebbe confidato molti anni fa che ogni volta che Ilary Blasi tornava da Milano gli diceva di avere mal di testa. “Francesco è molto focoso e caliente e una volta, (..) non so come hanno proseguito per altri vent’anni“, ha aggiunto precisando che tale retroscena risale ai primi mesi della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

In serata ha poi pubblicato delle Instagram Stories in cui è passato al contrattacco: “Le ricordo che la nostra conoscenza, il nostro incontro, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. Non so per quale motivo la mia ha avuto invece delle difficoltà abnormi. Le ricordo che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con gli avvocati nei miei confronti fa sì che procede contro una persona povera, perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è dovuto fermare“. Inoltre, Alex Nuccetelli ha insinuato di essere stato ostacolato da Ilary Blasi: “Quattro volte sono stato frenato proprio dalla signora in tutti i reality Mediaset. Quindi, non so se mi confonde con il marito, ma io ho tante altre cose da raccontare. Abbiamo tantissimi racconti edificanti dell’opera di convincimento che facemmo. Abbiamo tantissime cose da dirci ancora, sono molto contento che la linea va in questa direzione, almeno mi libero“.











