Ilary Blasi nel mirino. Dopo più di un anno di lontananza dai reality, Ilary è tornata lo scorso aprile su Canale 5 al timone di The Couple, lo spin-off del Grande Fratello basato sul format spagnolo Gran Hermano Duo. Un’edizione in cui i concorrenti gareggiano in coppia, affrontando prove per conquistare un montepremi da un milione di euro. Fin dall’inizio, si è trattato di una sfida complessa. In molti avevano espresso dubbi, soprattutto considerando che il pubblico era appena reduce da sei mesi di GF, che già di per sé non aveva brillato negli ascolti. Riproporre, a distanza di una sola settimana, lo stesso show nella stessa Casa è sembrata quindi subito una scelta rischiosa.

Ilary Blasi: reazione choc sui social per la chiusura The Couple/ E scappa con il compagno Bastian Muller

Ad ogni modo, il ritorno della Blasi, insieme ad un cast inizialmente considerato interessante, aveva suscitato una certa curiosità, facendo registrare ascolti discreti al debutto. Tuttavia, col passare delle settimane, la mancanza di dinamiche all’interno della Casa ha fatto crollare gli ascolti, fino a scendere addirittura sotto il milione di telespettatori. Di fronte a risultati così deludenti, Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione drastica, ovvero non mandare in onda la finale e chiudere il programma da un giorno all’altro, senza nemmeno proclamare un vincitore.

Flop The Couple: chiusura anticipata e data finale/ "Alcuni concorrenti saranno provinati per il GF": i nomi

Ilary Blasi nel mirino: gli ultimi fallimenti della conduttrice

Come fatto notare dall’articolo scritto dal giornalista Fabio Fabbretti per DavideMaggio.it “Ilary Blasi è Unica: soppressi tutti i suoi show original”, il triste destino di The Couple si inserisce in una serie di flop che hanno segnato gli ultimi anni di carriera della Blasi. Dopo il successo ottenuto con le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip tra il 2016 e il 2018, la conduttrice è stata alla guida di diversi programmi “flop”. Da “Balalaika” ad “Eurogame”, passando per “Star in the Star” e, ora, “The Couple”, molti dei format originali affidati alla Blasi si sono rivelati fallimentari, venendo chiusi in anticipo a causa di ascolti deludenti.

Finale The Couple, montepremi a rischio? Fan sospettano strategia Mediaset/ "Non faranno vincere il milione"

Anche L’Isola dei Famosi ha subito un progressivo calo dopo il suo arrivo, fino al crollo dell’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria. In realtà, però, Ilary resta molto amata dal pubblico, ma i programmi non sembrano essere mai all’altezza. La conduttrice, infatti, continua a fodere di grande affetto da parte degli spettatori, che ne apprezzato l’ironia tagliente e la leggerezza. In tanti invocano a gran voce un suo ritorno alla guida del GF, per rimpiazzare il tanto criticato Alfonso Signorini. Il problema, però, pare risiedere nei format che le vengono proposti, spesso imitazioni di show già famosi. Dopo la debacle di The Couple, la Blasi potrebbe dire ufficialmente addio alla Mediaset? Chissà…