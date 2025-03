Prosegue a gonfie vele la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller, che ormai da due anni fanno coppia felice. Dopo il burrascoso divorzio da Francesco Totti, sembra proprio che la conduttrice abbia ritrovato il sorriso accanto dell’uomo che in questo periodo non l’ha mai lasciata sola. Nelle foto, Ilary è visibilmente più solare e i periodi difficili paiono essere ormai un lontano ricordo. Sebbene la coppia sia decisamente riservata rispetto a questa storia d’amore, ogni tanto spuntano dolcissime dediche per le occasioni speciali.

Ilary Blasi ha infatti festeggiato il compleanno del compagno Bastian Muller e dopo una splendida vacanza alle Maldive hanno pubblicato uno scatto pieno d’amore con una frase che mostra la conduttrice innamoratissima di lui. Martedì 11 marzo, infatti, il fidanzato di Ilary Blasi compie 38 anni e lei ha postato una storia su Instagram accompagnata dal brano “Wonderful life”. Ad accompagnare lo splendido momento, queste parole: “Sei gioia… Ti amo. Buon compleanno“. Molti dei fan sui social iniziano anche a pensare a un matrimonio per la showgirl, anche se per ora tutto tace sul fronte nozze.

Ilary Blasi e Bastian Muller, alle Maldive con loro anche Michelle Hunziker con le figlie

Ilary Blasi è appena stata in vacanza alle Maldive con le figlie Isabel e Chanel, e oltre al compagno Bastian Muller hanno partecipato anche l’amica Michelle Hunziker con le sue figlie Celeste e Sole Trussardi. Succede spesso che la conduttrice e il fidanzato scappino insieme in vacanza per sfuggire alla frenesia della città, e non di rado li vediamo raggiungere mari paradisiaci e paesaggi mozzafiato. Nelle storie di lei, corse in riva al mare, ristoranti romantici e tanto amore: che sia davvero lui l’uomo giusto?