Ilary Blasi domanda hot a Lory del Santo “sei mai andata in camporella?”/ Lei: “mah si certo!”

Sfida di seduzione a L’Isola dei Famosi 2022 tra Lory Del Santo e Ilona Staller. Le due naufraghe sono chiamate ed elencare una serie di consigli sexy per sedurre il proprio parterre. Dopo i consigli di Cicciolina spetta a Lory esprimere i suoi tre consigli: il primo è quello di indossare un tubino sexy con tacchi alti. In Palapa si scherza sulla cosa con Marco Cucolo che ironizza: “ma quando le ho mai viste ste cose?” facendo riferimento alle proposte sexy di Lory Del Santo. Proprio il fidanzato rivelato: “ora tutine e tacchi sono stati sostituiti da tute”. Poi la showgirl prosegue: “un luogo sensuale per me è un letto King size, non singolo, così puoi gire in senso orologio in tutte le pose”.

Dallo studio Ilary Blasi domanda: “scusa ma tu in campanella non ci sei mai stata?” con la Del Santo che non si tira indietro e replica: “mah si certo”. Poi la Blasi chiama in causa anche Gustavo Rodriguez che confessa: “con mia moglie Veronica King size è stragrande, è più grande di me”.

Poi il terzo consiglio di Lory Del Santo: “le rose hanno le spine, quindi consiglio due gocce di profumo nel posto giusto, dove l’uomo non ti piace se no gli rimane la bocca tutta strana. Io metto il profumo sui vestiti perchè se l’uomo ti bacia tutta non avrà…”. Dallo studio Vladimir Luxuria: “dopo una certa età le donne devono solo ingannare e non sedurre”. Poi la Blasi domanda: “Ilona cosa ne pensi dei consigli di Lory, visto che i tuoi erano age?” con l’attrice che replica: “non mi dispiacciono le gocce di profumo per sedurre, ma non è necessario il King size visto che si può fare in campanella”. Dallo studio Nicola Savino: “del resto l’isola che cosa è? Se non è una immensa campanella”.

