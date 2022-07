Ilary Blasi: dopo la fine del matrimonio con Totti lascia l’Italia/ Vola a Zanzibar e zittisce il gossip…

Ilary Blasi, vacanza con i figli lontana dall’Italia

E’ un’estate decisamente diversa quella che sta affrontando Ilary Blasi che, dopo 17 anni di matrimonio con Francesco Totti, ha annunciato la separazione con un comunicato stampa che ha rapidamente fatto il giro del web. Poche parole per la conduttrice che ha chiesto il rispetto della situazione per proteggere i figli Christian, Chanel e Isabel che stanno affrontando il delicato momento della separazione dei genitori. Ilary, così, probabilmente per proteggere i figli e allontanarli dal gossip, avrebbe deciso di partire e concedersi una vacanza lontana dall’Italia insieme ai figli.

A riportare l’indiscrezione, come rivela Caffeina Magazine, è Il Messaggero che scrive: “Conoscere le tribù Maasai, scalare il Kilimanjaro e godere di meravigliosi safari tra leoni, elefanti, zebre e giraffe“. Un viaggio che, a quanto pare, la Blasi aveva organizzato da tempo.

Ilary Blasi, primo viaggio da mamma single

La conferma del viaggio lontano dall’Italia con i figli è arrivata direttamente dal profilo Instagram di Ilary Blasi che ha pubblicato una serie di storia immortalandosi davanti ad un aereo. In una storia successiva ha condiviso la foto dei figli Christian, Chanel e Isabel che camminano l’uno accanto all’altro riprendendoli di spalle. Spazio, poi, al panorama e all’alloggio in cui trascorrerà i prossimi giorni con i suoi ragazzi.

Dalle foto e dai video condivisi dalla Blasi, il paesaggio confermerebbe l’indiscrezione lanciata dal Messaggero. Non si sa quanto durerà il viaggio della conduttrice che, probabilmente, spera che il gossip si plachi al suo ritorno. Nel frattempo si gode dei giorni di relax con i figli lontana dal clamore mediatico che ha scatenato l’annuncio della fine del matrimonio.

