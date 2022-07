Ilary Blasi/ Dopo l’addio a Francesco Totti sempre più attiva sui social, ecco perché

Ilary Blasi attivissima su Instagram: ecco perché, parlano gli amici

Su Ilary Blasi e Totti nell’ultimo periodo se ne sono dette di ogni tipo dopo la rottura annunciata pubblicamente da quella che era a tutti gli effetti una delle coppie più apprezzate in Italia. Famosissimi e apprezzatissimi dai fan, la loro avventura si è conclusa poco tempo fa tra la delusione generale, mentre Totti avrebbe già iniziato, secondo le riviste scandalistiche a frequentare una nuova donna.

Noemi Bocchi amante di Francesco Totti? Dubbi e polemiche/ C'è però chi la difende…

Nel frattempo, chi segue Ilary Blasi su Instagram avrà notato che ora lei lo usa molto di più, condividendo con i suoi follower molti più momenti della sua vita privata. Recentemente ai microfoni di DiPiù, a quanto riporta Novella2000, alcuni amici di Ilary hanno dato una spiegazione a questo suo comportamento. “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato”, ha racconto un amico a DiPiù, “e non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito”. L’amico ricorda che “lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”. L’altro amico che avrebbe parlato a DiPiù, invece, è anche di un diverso avviso, credendo “che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare (..) che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”.

Perché Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? È colpa di…/ Intanto tra figli e patrimonio…

La rottura tra Totti e Ilary Blasi: tra tradimenti e messaggini

Insomma, nonostante qualcuno avrebbe potuto pensarci o ipotizzarlo, Ilary Blasi non è più attiva sui social perché è in cerca di una nuova fiamma, ma per dimostrare a tutti che non è lei quella che dovrebbe rimpiangere i momenti andati della relazione con Totti. Per chi si fosse perso la vicenda tra Ilary Blasi e Totti, tutto è stato ufficializzato l’11 luglio, quando pubblicamente i due hanno annunciato la separazione. Ai fan ed ai curiosi non sono state date particolari spiegazioni del perché una delle coppie più apprezzate in Italia abbia deciso, dopo 17 anni di matrimonio, 20 di relazione e 3 figli, di sperarsi.

Totti con Ilary e Noemi nello stesso locale, la proprietaria "Non ho invitato l'amante"/ "Neppure la conosco"

Si sono susseguite, nel corso di queste settimane le più assurde e strampalate teorie sulla separazione, mentre Ilary Blasi non sembra ancora aver deciso di firmare definitivamente le carte del divorzio, a quanto riporta GossipeTV. Per alcuni, la ragione è da cercare in alcuni presunti tradimenti del pupone, visto (ed immortalato da video e paparazzi) diversi mesi prima della separazione in compagnia di quella che sembra essere la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Per altri, invece, come riporta Novella2000, credono che Totti abbia scoperto dei messaggi compromettenti nel telefono della ex compagna (voce, tuttavia, smentita da alcune fonti vicinissime alla ex coppia).











© RIPRODUZIONE RISERVATA