Ilary Blasi/ Dopo Sabaudia si rifugia tra le montagne per non incontrare Totti…

Ilary Blasi si “ritira” sulle Dolomiti: forse per scappare dai paparazzi o forse per non incontrare Francesco Totti..

Forse per scappare dagli occhi indiscreti dei paparazzi che non la lascia mai, o forse per non incontrare l’ormai ex, Francesco Totti, Ilary Blasi si è ufficialmente rifugiata tra le montagne. Come si sa la storia d’amore, tutta romana, tra la bella presentatrice e il mitico Capitano, si è conclusa. Arrivata l’estate, e dopo ben 17 anni insieme, i due hanno fatto vacanze diverse. Se era stata lei per prima a passare momenti di svago a Sabaudia, è ora il turno di Totti di occupare la villa di famiglia sul litorale pontino con i figli. Per non incontrare il marito Ilary avrebbe così deciso di passare una weekend decisamente atipico: dagli aperitivi chic a Sabaudia la bionda presentatrice si sarebbe tramutata in versione “giovane marmotta” tra le montagne.

Come riporta la pagina Instagram Thepipol gossip infatti Ilary Blasi sarebbe intenta in un viaggio in solitudine sulle Dolomiti ecco cosa si legge: “Ilary Blasi, per la prima volta, tradisce la sua amata Sabaudia e per star lontano da paparazzi sotto casa e sopra i tetti, ma soprattutto per non incrociare il suo ex Francesco Totti, ha scelto la montagna per allontanarsi dal suo buen retiro in un’estate che non immaginava così ‘calda’”. In più nel post si legge una nuova indiscrezione per cui Francesco Totti sarebbe già intendo a preparare le valige per “sloggiare” da casa: “Alcune lettrici ci segnalano che la Blasi, senza figli perché sono con il padre, parlava del suo ex marito dicendo che i due non si erano incrociati e lui ha iniziato a portar via le sue cose da casa. Il presente/futuro di Totti è sotto lo stesso tetto con Noemi.”

Berretto, scarponcini e camicia da boscaiolo, Ilary Blasi si è mostrata più sexy che mai nella sua versione “montanara”. Da quando la sua relazione con Francesco Totti si è conclusa, tra scandali e gossip, Ilary ha deciso di rivitalizzare il suo profilo Instagram condividendo con i follower gran parte delle sue giornate. E così ha fatto anche questa volta quando, per rilassarsi, ha passato qualche giorno tra le montagne del Trentino Alto Adige. In particolare la bella presentatrice romana si è recata sulle Dolomiti dove si è mostrata in una versione decisamente inedita, come mostrano i vari scatti pubblicati tra le sue storie Instagram.

Prima Ilary Blasi ha fatto una camminata che l’ha portata sulla riva del meraviglioso lago di Braies, una volta arrivata ha pubblicato molti scatti, a dir poco sensuali: prima in riva all’acqua, poi sul tronco di un albero dove si è mostrata in splendida forma fisica. I suoi follower non hanno potuto non notare come si sia mostrata a dir poco sexy: che dopo tutti gli scandali e la fine della relazione con Totti abbia definitivamente deciso di ributtarsi sul mercato?

















