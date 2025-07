Cosa fanno Ilary Blasi e Alvin durante le pause di Battiti Live 2025? Un video diventa virale

In queste settimane, su Canale 5, è tornato uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate: Battiti Live, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi e Alvin. Anche se lo spettacolo è stato registrato in Puglia tra il 18 e il 22 giugno 2025, le puntate vengono trasmesse ogni lunedì su Canale 5, con l’ultimo appuntamento previsto per il 4 agosto. Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più forti della musica italiana, tra tormentoni estivi e canzoni che ci hanno fatto cantare negli ultimi anni: da Olly ad Achille Lauro, fino a Fedez e Clara.

Nonostante la presenza di tantissimi artisti sul palco, in queste ore a far parlare sui social non sono stati i cantanti, bensì i conduttori. Il motivo? Una persona presente tra il pubblico durante le registrazioni ha osservato con attenzione i movimenti della Blasi e Alberto Bonato (questo il suo vero nome) nei momenti di pausa, ovvero durante le pubblicità e i cosiddetti “neri”, riprendendo il tutto. Non solo, ha poi caricato il video su TikTok, scrivendo una didascalia che ha subito attirato l’attenzione: “Vedere Battiti in TV è bello, ma vedere i presentatori che battibeccano continuamente durante le pause è un altro tipo di divertimento“.

Ilary Blasi e Alvin virali su TikTok: ecco perché

Nel video pubblicato su TikTok, si vedono Ilary Blasi e Alvin scherzare tra loro e battibeccare in modo divertente durante le pause, senza dare troppo peso alle esibizioni dei cantanti. Chiaramente, non si tratta di discussioni vere e proprie, ma di scambi amichevoli che mostrano tutta la confidenza tra i due conduttori, data agli anni di lavoro fianco a fianco. Ad ogni modo, il post è diventato virale in poche ore, e in tanti hanno apprezzato proprio questo lato spontaneo e genuino, cogliendo l’autenticità dei due colleghi, che sul palco si comportano esattamente come sono nella vita reale.

