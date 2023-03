Ilary Blasi e Bastian al parco con Isabel/ Tenerezza con la figlia della conduttrice

Ilary Blasi, anche la figlia Isabel “approva” Bastian Muller: quanta tenerezza al parco!

Da alcune settimane le novità sentimentali di Ilary Blasi non sono più una novità, così come non vivono più di rumors e voci. La storia d’amore con Bastian Muller è ora vissuta dalla conduttrice sotto la luce del sole, senza più il timore di raccontare tra le pagine di gossip la naturalezza e semplicità di un sentimento che sembra crescere giorno dopo giorno. La complicità tra i due è evidente, soprattutto osservando gli ultimi scatti catturati e pubblicati dal settimanale Chi.

Amici 2023, terzo serale: Alessio Cavaliere eliminato?/ Giudice lo stronca!

Stretti mano nella mano, Ilary Blasi e Bastian Muller si dirigono presso un noto e tranquillo parco giochi per bambini, in compagnia della piccola Isabel. La figlia della conduttrice stringe da un lato la mano della madre, dall’altra quella dell’imprenditore tedesco; chiaro segnale di come il nuovo compagno abbia fatto breccia anche nella famiglia di Ilary Blasi trovando il benestare anche dei figli. Osservando gli scatti successivi pubblicati dal settimanale Chi, la giornata scorre veloce tra risate e spensieratezza; la conduttrice appare distesa e piacevolmente immersa nell’osservare la complicità tra il suo Bastian Muller e sua figlia Isabel.

Ares Gate, Alberto Tarallo indagato per bancarotta/ Nei guai anche Banca Centro Lazio

Ilary Blasi e Bastian Muller, dal pomeriggio “in famiglia” al concerto dei Maneskin

Ilary Blasi e Bastian Muller – in compagnia della figlia della conduttrice Isabel – sono stati poi raggiunti dalla nipotina Nichi; quest’ultima si è unita al pomeriggio sereno al parco dell’Eur facendo forse per la prima volta la conoscenza dell’imprenditore tedesco. La nipote della presentatrice – in uno degli scatti proposti dal settimanale Chi – sembra quasi osservare con stupore la piccola Isabel in un momento di placida dolcezza con il fidanzato di Ilary Blasi. La figlia della conduttrice è infatti salita sulle spalle di Bastian, ostentando una sicurezza indice dell’ottimo rapporto instaurato in così poco tempo.

Nicole Santinelli sceglie a Uomini e Donne?/ Una battuta di Lavinia scatena il web

Ultimato il pomeriggio di giochi a parco, per Bastian Muller e Ilary Blasi la giornata si è conclusa a ritmo di musica rock. La coppia – stando alle storie pubblicate dalla conduttrice su Instagram – si è infatti recata al concerto dei Makeskin tenutosi nella Capitale. Ilary Blasi si gode dunque al meglio le giornate in spensieratezza che anticipano il suo ritorno in TV – alla conduzione dell‘Isola dei Famosi – e spazza via con estrema semplicità ogni dubbio e incertezza sulla natura del sentimento in crescita con Bastian Muller.











© RIPRODUZIONE RISERVATA