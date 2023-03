Ilary Blasi e Bastian Muller a cena nel ristorante dell’amico di Totti/ Francesco non l’ha presa bene…

Ilary Blasi e Bastian Muller a cena nel ristorante di Alex Nuccetelli: la reazione di Francesco Totti

Ilary Blasi e il nuovo compagno Bastian Muller avrebbero trascorso una piacevole serata con amici e parenti nel ristorante di Alex Nuccetelli, amico intimo di Francesco Totti. Un ristorante in cui in passato Ilary aveva più volte cenato con l’ex marito. E pare proprio che Totti non l’abbia presa bene. A raccontare tutto è stato proprio Nuccetelli a Fanpage, spiegando che a cena “C’erano Ilary, Bastian, e le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”.

Alla frecciatina Nuccetelli aggiunge anche ulteriori dettagli di quella serata, come chi ha poi pagato a fine cena: “Mi è sembrato volessero imitare i fasti che raggiunge Francesco ma quando c’è lui casca la curva. […] Di solito, c’era una sola carta che passava a saldare il conto, quella del Capitano. Non vorrei fare la suocera ma mi è sembrato di vedere, e così mi hanno riferito, che pagassero alla romana.”

Nuccetelli svela come ha reagito Francesco Totti quando ha saputo della cena di Ilary

Un dettaglio quello del pagamento che serve ad Alex Nuccetelli a lanciare una stoccata a Ilary e al nuovo compagno: “Credo abbiano un rapporto diverso da quello che c’era con Totti. – e specifica – Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary. Ma ricordo che quando c’erano queste tavolate era Francesco quello che pagava per cugini, parenti e amici. Si è sempre prodigato per fare del bene intorno a sé.”

Alex Nuccetelli non si ferma ai dettagli della serata ma racconta alla fine anche qual è stata la reazione di Totti quando gli ha riferito l’accaduto. A quanto pare Francesco non l’ha presa bene: “Ha fatto il signore. Mi ha detto: ‘Tanto grande Roma, proprio da te’”.











