Ilary Blasi e Bastian Muller, amore a gonfie vele/ Dopo il weekend a Roma, la coppia si separa ma…

Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più innamorati

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Dopo l’addio a Francesco Totti e i primi mesi trascorsi da sola in compagnia dei figli e della famiglia, Ilary Blasi ha incontrato l’imprenditore tedesco Bastian Muller con cui, ormai, fa coppia da diverso tempo. Dopo aver trascorso insieme l’estate, con l’inizio dell’autunno e la fine delle vacanze, la coppia cerca di vedersi il più possibile in base ai rispettivi impegni. I due, infatti, non vivono ancora insieme. Lui vive e lavora in Germania mentre Ilary è a Roma. I due, così, si dividono tra l’Italia e la Germania.

Se nelle scorse settimane, Ilary ha raggiunto il fidanzato in Germania immergendosi totalmente nell’atmosfera della Baviera, Bastian ha poi raggiunto la fidanzata in Italia come riporta il settimanale Chi che ha pizzicato la coppia durante i momenti dei saluti.

Ilary Blasi e Bastian Muller: i saluti della coppia in aeroporto

Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 11 ottobre, Ilary Blasi e Bastian Muller, dopo aver trascorso un weekend a Roma, la coppia si è dovuta separare. Per raggiungere l’aeroporto, Bastian si è affidata ad Ilary che, con la sua auto, ha accompagnato il fidanzato. Prima dei saluti finali, Ilary lancia anche un bacio al fidanzato con cui sta vivendo un nuovo capitolo sentimentale della sua vita.

Esattamente come Francesco Totti e Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più sereni, felici e innamorati. I due, tuttavia, non convivono ancora: il passo della convivenza, dunque, arriverà nei prossimi mesi?

