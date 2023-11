Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi?/ Il gesto spazza via i dubbi e conferma l’amore

Ilary Blasi e Bastian Muller, nessuna crisi tra i due

Ilary Blasi e Bastian Muller sono in crisi? Basta un periodo di distacco tra i due per scatenare rumors su una presunta crisi di coppia che, invece, non esiste, Ilary Blasi e Bastian Muller, infatti, sono sempre più innamorati e sereni e, pur vivendo la relazione a distanza, i due trovano sempre il modo per vedersi concedendosi dei romantici weekend in Italia, in Germania o all’estero. Ilary, ad esempio, ha condiviso sui social il recente viaggio in Turchia in cui si è mostrata bellissima. Pur non inquadrando mai Bastian, è probabile che con lui ci fosse proprio l’imprenditore tedesco che ha conquistato il suo cuore dopo la fine del lungo matrimonio con Francesco Totti.

Tuttavia, le voci di rumors non si placano, ma a zittire tutti è il settimanale Chi che, nel numero in edicola, regala ai fan un inedito ritratto della coppia che, insieme alla piccola Isabel, si mostra come una vera famiglia.

Ilary Blasi e Bastian Muller, pomeriggio al supermercato con la piccola Isabel

Le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 1 novembre, scacciano le voci di crisi mostrando Ilary, Bastian e la piccola Isabel mentre trascorrono dei momenti di semplicità tra gli scaffali di un supermercato intenti a fare la spesa per tutta la famiglia.

Un momento normale per ogni singola famiglia e che rappresenta anche la serenità che Ilary ha trovato accanto a Bastian che ha ormai un rapporto anche con i figli che la conduttrice ha avuto da Francesco Totti. La storia tra i due, dunque, procede a gonfie vele.

