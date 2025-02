Ilary Blasi e Bastian Muller, spuntano due anelli: matrimonio all’orizzonte?

Sono passati ormai circa due anni e mezzo dalla chiacchierata separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e, per entrambi, si sono nuovamente spalancate le porte dell’amore. L’ex calciatore della Roma ha ritrovato sorrisi e serenità al fianco della nuova compagna Noemi Bocchi, la conduttrice è invece ora felicemente fidanzata con Bastian Muller. Proprio quest’ultima coppia, dopo un periodo di iniziale silenzio in cui ha preferito preservare un velo di riservatezza sulla loro relazione, alla fine è uscita allo scoperto e sono ormai quotidiani gli scatti di coppia e le romantiche dediche sui social.

Anche pochi giorni fa, in occasione di San Valentino, Ilary Blasi ha condiviso sulle sue Instagram story uno scatto intimo che mostra in primo piano le loro mani. I fan più attenti hanno immediatamente notato un dettaglio non indifferente: ai loro anulari, infatti, sono comparse due fedine che non solo simboleggiano il loro amore di coppia, ma anche l’ipotesi matrimonio tra i loro progetti futuri. “Anellini in vista“, ha scritto su X un utente allegando la foto in questione e sottolineando, per l’appunto, che qualche novità è nell’aria per la chiacchieratissima coppia.

Ilary Blasi, dall’ipotesi matrimonio con Bastian Muller alle novità professionali

Ilary Blasi e Bastian Muller verso il matrimonio? L’intima foto con i due anelli ben in vista lascia intendere questo, eppure, prima di compiere il grande passo, la conduttrice deve ancora risolvere e concludere la tortuosa pratica del divorzio dall’ex marito Francesco Totti. Solo dopo, infatti, potrà concentrarsi sul suo futuro al fianco dell’attuale compagno.

Resta comunque per lei un periodo decisamente positivo, non solo in amore ma anche professionalmente parlando. Le ultime indiscrezioni la vorrebbero infatti presto al timone di The Couple, il nuovo reality show prossimamente in onda su Canale 5; inoltre (e anche in questo caso i rumor non sono confermati), non è escluso un suo ritorno alla conduzione di Battiti Live quest’estate, al fianco di Alvin, dopo il successo della precedente edizione.

