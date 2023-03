Ilary Blasi e Bastian Muller, weekend romantico a Milano/ Cena con Michelle Hunziker

Ilary Blasi e Bastian Muller: il romantico gesto dell’imprenditore tedesco durante il weekend a Milano

Dall’imminente partenza dell’Isola dei Famosi agli aggiornamenti sulla separazione legale da Francesco Totti, il nome di Ilary Blasi domina la scena tra le notizie di gossip. Nelle ultime settimane la tendenza sembra però cambiata; al centro dell’interesse della cronaca rosa occupa sempre più spazio la sua relazione con Bastian Muller. La conduttrice e l’imprenditore tedesco hanno smesso di nascondere agli occhi indiscreti la natura del loro amore, mostrandosi sempre più spesso in compagnia per giornate all’insegna della dolcezza e del romanticismo.

L’ultima uscita pubblica di Ilary Blasi e Bastian Muller catturata dalle telecamere risale allo scorso fine settimana. Il settimanale Chi li ha infatti immortalati tra le vie milanesi per un weekend dedicato principalmente allo shopping e al relax di coppia. Come sottolineato dal settimanale, entrambi hanno una vita professionale molto attiva nei rispettivi paesi; la conduttrice è chiaramente impegnata in Italia mentre Bastian dirige i suoi impegni imprenditoriali direttamente a Francoforte. Nonostante tutto, riescono con discreta frequenza a trovare il tempo per coltivare l’amore reciproco come testimoniato dagli ultimi scatti insieme.

Ilary Blasi e Bastian Muller, serata in amicizia in compagnia di Michele Hunziker

Il fine settimana di Ilary Blasi e Bastian Muller, documentato dal settimanale Chi, è iniziato con una passeggiata fianco a fianco tra le strade più affollate di Milano, il tutto con un outfit comodo e casual. Un giro tra le vetrine alla ricerca di novità ma è un gesto dell’imprenditore tedesco ad aver colpito per romanticismo; prima di dedicarsi alla serata, ha infatti scelto di acquistare una splendida rosa da regalare alla sua nuova compagna.

Terminata la mattinata all’insegna dello shopping e del passeggio, Ilary Blasi e Bastian Muller si sono recati presso un importante ristorante milanese nelle vicinanze del Duomo. Entrambi molto più eleganti, sono stati avvistati in compagnia di una grande amica della conduttrice, Michelle Hunziker. Insieme hanno condiviso una gustosa cena dopo aver trascorso insieme anche le vacanze sulla neve. Tra i presenti vi era anche la manager in comune dei due volti della TV e, una volta ultimata la cena, il settimanale Chi riporta come la conclusione della serata si sia svolta direttamente a casa di Michele Hunziker e dunque lontano da occhi indiscreti.

