Ilary Blasi e Belen, arriva ultimo saluto a Silvio Berlusconi/ “La TV è stata il cuore della sua vita”

Ilary Blasi ricorda Silvio Berlusconi e ‘scrive’ all’amica Silvia Toffanin

A più di un giorno dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da volti noti e non per la famiglia del Cavaliere. Tantissimi i volti legati a Mediaset che in queste ore hanno voluto ricordare Berlusconi e dirsi vicini alla sua famiglia. Attesissime dai più curiosi erano però le parole di due prime donne di Canale 5 e Italia 1: Ilary Blasi e Belen Rodriguez.

La prima, volto amatissimo di Mediaset e attualmente alla guida de L’Isola dei Famosi, ha pubblicato sui social un messaggio con il quale si è voluta dire vicina anche all’amica Silvia Toffanin, compagna di Piersilvio Berlusconi: “La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvio, a cui faccio le mie condoglianze”, le parole della conduttrice.

Belen Rodriguez, l'ultimo saluto a Berlusconi

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche di lunga data: il loro legame risale infatti al loro esordio come Letterine di Passaparola. Da allora hanno mantenuto una solida amicizia. Ma è amicizia anche quella che lega Toffanin a Belen Rodriguez. La conduttrice de Le Iene è stata molto più ermetica nel suo ultimo saluto a Silvio Berlusconi, pubblicando una story su Instagram con scritto: “Riposa in pace Presidente”.

Come Ilary e Belen, tante altre prime donne di Mediaset hanno espresso il loro dolore per la morte di Silvio Berlusconi: chi in diretta, come Federica Panicucci, e chi con un lungo e toccante post come Barbara D’Urso.

