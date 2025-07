Sono trascorsi tempi forse ancora poco maturi per avere la piena percezione di ciò che Pier Silvio Berlusconi – amministratore delegato di Mediaset – ha sentenziato a proposito della stagione tv appena conclusa.

Spiccano due sonore bocciature, rispettivamente per The Couple e La Talpa; per transitività, le stoccate dirigenziali sono arrivate anche alle padrone di casa ovvero Ilary Blasi e Diletta Leotta. Sul web ci si chiede quale possa essere stata la reazione delle due conduttrici dopo le parole dure di Berlusconi e un aspetto le accomuna.

Pier Silvio Berlusconi spiazza: "The Couple e La Talpa? Avevo brividi e rabbia"/ "Due prodotti brutti"

Non ha usato mezze misure Pier Silvio Berlusconi parlando di due prodotti brutti e riferendosi appunto a The Cuple e La Talpa, condotti rispettivamente da Ilary Blasi e Diletta Leotta. La seconda era alla sua prima esperienza a Mediaset e per di più al timone di un reality show rispolverato dalle macerie del passato. La prima invece è navigata nell’azienda di Cologno Monzese e, dopo alcuni flop, l’andamento della sua trasmissione suona come una sorta di ciliegina su una torta non proprio di buon gusto. E’ giusto però sottolineare che la resa in termini di ascolti, share, non può essere ascritta unicamente a chi detiene l’onere e l’onore del ruolo da padrona di casa. Le colpe sono sempre da dividere a metà quando si tratta di prodotti televisivi e dunque non è detto che le parole di Pier Silvio Berlusconi fossero dirette anche o in parte a quanto fatto rispettivamente da Ilary Blasi e Diletta Leotta. Il riferimento, piuttosto, potrebbe essere alla fonte; ovvero alla scrittura dei rispettivi format.

Ilary Blasi e Alvin, battibecchi durante le pause di Battiti Live 2025/ Il video è virale

Ilary Blasi e Diletta Leotta scelgono il silenzio: reazione comune alle ‘stroncature’ di Pier Silvio Berlusconi

Nel frattempo, tornando alle possibili reazioni di Ilary Blasi e Diletta Leotta alle parole di Pier Silvio Berlusconi a proposito dei flop di The Couple e La Talpa, come anticipato c’è un fattore che le accomuna. Entrambe infatti hanno scelto la medesima linea e, come racconta Gossip e Tv, avrebbero scelto il silenzio. Una decisione che arriverebbe direttamente dai rispettivi staff e che verte sulla volontà di non replicare alle ultime esternazioni.