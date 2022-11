Ilary Blasi e Edmondo Israilovici, flirt smentito?/ “Ci conosciamo da 15 anni e…”

Ilary Blasi smentisce il flirt con Edmondo Israilovici: “Tira aria di flirt? Secondo me…“

Dopo la separazione da Francesco Totti dello scorso luglio, ad Ilary Blasi sono stati spesso accostati numerosi nuovi flirt, che però alla fine non si sono rivelati tali. La conduttrice Mediaset, dopo l’addio all’ex calciatore della Roma, vorrebbe tenersi fuori dai gossip e concentrarsi esclusivamente su se stessa e sul benessere dei figli. Tuttavia negli ultimi giorni è stata avvistata a Roma, in un elegante ristorante, a cena insieme ad un immobiliarista di nome Edmondo Israilovici.

Amici 2022, Cricca canta l'inedito Supereroi/ "Se anche Totti e Ilary si lasciano..."

I rumors hanno fatto subito il giro del web, ma si sono bruscamente arrestati di fronte alla smentita social della stessa Ilary Blasi, che ha condiviso alcune ironiche Instagram stories zittendo i chiacchiericci. In compagnia di tal Edmondo e di un gruppo di amici, la conduttrice ha condiviso alcune stories interpellando l’uomo con grande ironia: “È stato sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo: Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira aria di flirt: secondo me tira un’ariaccia e basta“. Parole che di fatto smentirebbero le voci di flirt.

Totti festeggia con Noemi Bocchi i 17 anni del figlio/ L'unica a mancare? Ilary Blasi

Ilary Blasi e Edmondo, amicizia di lunga data: “Mi hai vista crescere“

Ma il siparietto social tra Ilary Blasi e Edmondo Israilovici non finisce qui, perché la conduttrice gli rivolge alcune domande irriverenti: “Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato?“. “Bruciato tutto” la risposta altrettanto ironica dell’immobiliarista. Per dimostrare come il loro non fosse un flirt ma un’amicizia di vecchia data, la Blasi gli chiede: “Da quand’è che ci conosciamo Mondo?“. Lui ironicamente risponde “Una settimana“, ma lei lo invita a non scherzare e a dire la verità: “15 anni“.

Ilary Blasi e Francesco Totti verso udienza/ Faccia a faccia su Rolex e borse...

I due si conoscono da tantissimi anni e sono uniti da un rapporto di amicizia, come dimostra questo siparietto ironico sulle Instagram stories. “Praticamente mi hai vista crescere, perché tu sei molto più anziano di me” la risposta irriverente di Ilary Blasi. La quale, alla fine, condivide un’altra story in cui svela come Edmondo sia single, promuovendone la figura: “Comunque donne, Mondo è single, io vi lascio il tag, approfittatene“. La smentita social del presunto flirt è arrivata nel pieno stile Ilary Blasi: ironica, diretta e irriverente.













© RIPRODUZIONE RISERVATA